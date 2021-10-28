Гороскоп на сегодня, 28 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:13, 28 окт 2021

Сегодня может быть напряженный и не совсем неудачный день. Чтобы избежать проблем, пострайтесь быть сосредоточенными и не тратьте силы на пустяки. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Овны честолюбивы, везде хотят быть первыми и лучшими, но сегодня в профессиональных делах больших результатов ждать не приходится. Лучшее, что можно сделать по гороскопу — привести в порядок дела или заняться ремонтом офиса.



Телец

День оплаты долгов. Вера человека проверяется на прочность. Телец может продемонстрировать окружающим прекрасную ориентацию в социальной среде. Приветствуется всяческая инициатива, дальние путешествия и начало долгосрочных дел. Сумейте разглядеть тайный смысл под любым явлением.



Близнецы

Близнецы, стремящиеся к развлечениям и забавному времяпрепровождению, с большой неохотой могут связать себя «узами Гименея». Брак — это не ловушка. Если вы внутренне свободный человек, то вы им и останетесь. И в противном случае вам не о чем волноваться — у вас нельзя забрать то, чем вы не владеете.



Рак

Сегодня многим Ракам придется защищаться от превратностей судьбы. Разумеется, это не означает, что вы должны вместе со своими сородичами Раками рвать неприятеля на куски, но при случае не стесняйтесь погромче «щелкнуть клещами» и показать свою отвагу.



Лев

Отношения с компаньонами и родственниками могут строиться на крепкой основе. Опираясь на опыт прошлого, вы сумеете избежать ошибок и разработать удачные планы на будущее.

Дева

Финансовое положение многих представителей этого знака ухудшится — придется вернуть несколько старых долгов. Потерпите — совсем скоро дела ваши пойдут на лад.



Весы

Диссонанс планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Повышается вероятность конфликтов, разногласий со второй половиной.



Скорпион

Скорпионов ожидает плодотворный день, сопряженный с большими усилиями, но и с большими победами. Можно обрести твердую почву под ногами и смело двигаться вперед.



Стрелец

Сегодня Стрельцы — прямые, искренние, очаровательные люди — будут всеобщими любимцами. Если вы сможете внести в свою жизнь разнообразие и будете время от времени делиться с окружающими своей энергией, то почувствуете себя душой компании.



Козерог

Могут поступить предложения по работе или бизнесу, откроются перспективы в иных сферах жизни. Если в вас проснется талант руководителя, то можно попробовать открыть собственный бизнес, организовать творческую группу или заняться новым для вас делом, например, спортом, туризмом, игрой на бирже, политикой.



Водолей

Звезды благоприятствуют вашему здоровью, хотя ваши личные инициативы в самолечении и вредные привычки могут действовать на него разрушительно. Вам следует обратить внимание на гомеопатию и преимущественно натуральные лекарственные средства. Они не только поддержат в нужной форме ваше тело, но и способны полностью перестроить энергетику в лучшую сторону.









Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть погружены во внутренний мир, поэтому они могут производить впечатление человека задумчивого и слегка заторможенного. Однако такое состояние не помешает в общении с близкими по духу людьми. В общении с единомышленниками проявите свою способность тонкого душевного восприятия. Избегайте раздражения, нервного возбуждения. Сохраняйте свой дух в равновесии.





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