Гороскоп на сегодня, 30 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:39, 30 окт 2021

Поверьте в свои силы и сконцентрируйтесь на главном. У вас все получится, если приложить к этому все возможные усилий. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Третья декада месяца не столь благополучна — на пути к взаимопониманию могут встать труднообъяснимые настроения, бестактность или желание Овна во что бы то ни стало блеснуть перед близким человеком. Если вы выберете такую модель поведения, то можете лишиться самого ценного качества — искренности, без которой построить близкие отношения просто невозможно.



Телец

Сегодня пробуждаются животные энергии, которые Тельцам очень трудно сдержаться. У многих появятся неограниченные возможности, которыми будет трудно правильно распорядиться. Не становитесь рабами своих страстей.



Близнецы

Некоторые Близнецы будут способны в бизнесе схитрить и даже строить козни, если им это будет необходимо. Многие из них считают, что цель оправдывает средства. Учтите, что всякого рода спекуляции или опасные махинации не принесут вам успеха.



Рак

Этот день может быть связан с проблемами отцов и детей. Сегодня вероятны недоразумения между начальниками и подчиненными, детьми и родителями. Не берите у вашего начальника деньги взаймы, не вмешивайтесь в его личную жизнь, не работайте спустя рукава.



Лев

Нервозность и эмоциональность могут сделать некомфортным пребывание на работе, а в одиночестве вас станут одолевать мрачные мысли. По гороскопу старайтесь пораньше вернуться домой, займитесь обычными хлопотами, чтобы обрести недостающее чувство гармонии и равновесия. В поездках следует быть предельно внимательными и осторожными.

Дева

Период недомолвок между вами и любимым человеком близится к концу. Пошатнувшиеся отношения укрепятся. Вы давно ждали случая наконец наладить свою личную жизнь — воспользуйтесь им!



Весы

Влияние планет интенсифицирует интеллектуальные качества Весов (воображение, интуицию, память), делает усилия менее тяжелыми и более продуктивными, заставляет выйти из тени и заявить о себе. Не бойтесь заявить о себе. Не упустите возможность продемонстрировать свои лучшие качества.



Скорпион

Звезды наделяют Скорпионов возможностями и средствами для того, чтобы обворожить и околдовать любимого. Многих ждут интересные и захватывающие любовные приключения. Только сохраняйте уверенность в себе, и все в ваших руках.



Стрелец

Появится хорошая возможность для создания семьи, приобретения жилья, завершения старых дел. Не стоит слишком рваться к вершинам, иначе придется взвалить на себя непосильную ношу и постоянно доказывать свою состоятельность, а заодно и от завистников отбиваться.



Козерог

Возможно, на одном из общественных мероприятий вам удастся встретить свой идеал, который вы искали так долго. Ведь вашему изысканному вкусу нелегко угодить. А вам так нужно на кого-то опереться. Не теряйте времени даром — веселитесь, влюбляйтесь, радуйтесь жизни.



Водолей

Сегодня немаловажными для вашего ощущения жизненной гармонии окажутся отношения с родственниками. Не оставьте без внимания своих родителей, и они будут весьма признательны вам за это.









Рыбы

Один из лучших дней для вступления в брак. Вы можете обрести душевного и понимающего супруга, тонко реагирующего на ваше настроение, заботящегося о вас не хуже родителей. Однако вряд ли вы это осознаете, так как вас все равно будут мучить сомнения в правильности выбора.





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