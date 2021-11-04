Гороскоп на сегодня, 4 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:13, 04 ноя 2021

Перед вам откроются новые возможности в области трудовой деятельности. Пока перспективы довольно размытые, но уже сейчас вы сможете почувствовать предстоящие изменения. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Случившиеся изменения в кадрах на работе могут открыть вам новые возможности для роста. Следует отнестись к этому с серьезностью, однако вас может поглотить чувство любви, оно же может вам мешать и отвлекать от главного.



Телец

День будет не так удачен, маловероятно найти помощь у авторитетных лиц и увеличить область деятельности. Не прерывайте связи с теми, кто без какой-либо корысти дарил вам поддержку и помощь ранее. Настает тот момент, когда следует отплатить добром в ответ.



Близнецы

Сейчас есть риски подорвать свое здоровье. Вы можете получить травму. Постарайтесь избегать каких-либо поездок и путешествий. Опасность могут сулить даже самые недолгие и близкие перемещения.



Рак

Вам необходимо четко очертить границы ваших достижений и сосредоточиться на главном. Есть вероятность, что резкий экстраординарный поступок может способствовать достижению ваших положительных планов и целей. Смело можете совершать покупки в этот период, за исключением дорогостоящих вещей.



Лев

День хорош для бесед с коллегами и руководством, обращений в различные организации и учреждения. Вы имеете все шансы на удачу в делах, но не принимайте участие в разработке новых проектов, не участвуйте в объединенных активностях с теми, кто вам мало знаком.

Дева

Вы сможете осилить любое дело, даже кажущееся сперва неподъемным для вас, благодаря вашей внутренней силе и гармонии. Небесные светила рекомендуют увеличить количество внимания в сторону бытовых задач и ваших близких.



Весы

Сегодня велика вероятность увеличения финансового благосостояния, поэтому не стоит отказываться от заманчивых предложений. Возможно успешное завершение уже начатых дел или продвижение по карьерной лестнице. Решительность и уверенность помогут вам достичь успеха.



Скорпион

Ваши труды принесут плоды, даже если на пути появятся непредвиденные трудности и преграды. Во второй половине дня вероятны неудачные совпадения, но звезды советуют сохранять спокойствие и доброжелательность, что бы ни происходило.



Стрелец

В середине недели появится множество проблем связанных с работой и семьей. Будет много дел, но жаловаться на них вы вряд ли захотите. Вероятны новые знакомства, для одиноких представителей они могут обернуться бурным романом.



Козерог

Выдержка и спокойствие должны быть вашими главными спутниками. День совершенно не подходит для смены вида деятельности и работы, для этого будет более благоприятный период. Не исключены мелкие ссоры и конфликты с друзьями и близкими.



Водолей

В этот день не стоит посещать людные места: ваша энергетика под большой опасностью. Старайтесь провести его в уютной домашней обстановке с родными и близкими.









Рыбы

Постарайтесь сегодня избегать эмоциональных и психофизиологических нагрузок, они могут стать причиной недомогания. Начало дня предвещает трудности. Сегодня не стоит планировать крупные покупки.





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