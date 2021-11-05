Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:30, 05 ноя 2021

В этот день стоит проявить терпение и усмирить гордыню. Стоит проще относиться к критике и объективно оценивать свои возможности. Сегодня вы можете многое узнать о себе и окружающем мире. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Избегайте ощущения себя жертвой и жалоб на трудности жизни. На самом деле мир добр и щедр, просто порой в хаосе безотлагательных дел это трудно заметить. Примите разрушение как этап созидания и начните строить свою счастливую жизнь с этой мыслью. Не исключены трения в любовных отношениях — не усугубляйте конфликт, попытайтесь разобраться в его причинах.



Телец

Безответная любовь — не проклятие. Просто еще не пришло время вашего личного счастья — нужно немного подождать. Не переставайте верить, и встреча с вашим любимым человеком непременно случится. Те, кто уже находится в отношениях, могут осознать, что партнер не строит долгосрочных планах. Хорошо подумайте, интересны ли вам такие перспективы.



Близнецы

Сегодня вы можете оказаться в центре бури. Но поймите, есть вещи и люди, которые вам не принадлежат, и, как ни старайся, их не удержишь. Поблагодарите Вселенную за дарованное вам и примите перемены как неотъемлемую часть жизни. Кроме того, они всегда ведут к чему-то новому и интересному.



Рак

Ваш любимый человек — уникален и невероятно ценен. Никогда не забывайте о том, почему сделали свой выбор в его пользу. Доверяйте своим чувствам, но не переставайте работать над ними и над собой. Ваше мировоззрение, основанное на позитивном отношении к жизни, всегда будет привлекать в вашу судьбу любовь и романтику. Если все же сомневаетесь в партнере — возьмите паузу и в одиночестве взвесьте все «за» и «против».



Лев

Вы так близки к цели — не позволяйте событиям вокруг влиять на вашу работу и отношение к жизни. Даже если очень тяжело, сейчас не время сдаваться. Если вторая половина огорошила неожиданным заявлением, не горячитесь, обдумайте его. Возможно, вы и сами не замечали очевидного. Если же отношения пришли в тупик, имейте смелость действовать решительно.

Дева

Сложности в отношениях, Девы, еще не повод к расставанию. Вспомните все прекрасное, что между вами было и найдите в себе силы решать проблемы, а не убегать от них. В вас определенно есть потенциал для того, чтобы все исправить и достичь гармонии. Если вы чувствуете, что романтическая связь мешает другим вашим целям — честно скажите об этом близкому человеку.



Весы

Если в ваши отношения с партнером вмешиваются другие люди, немедленно прогоните их прочь. Даже члены семьи не имеют права управлять вашими чувствами — есть только вы и ваш любимый человек. Если все же отношения становятся сложнее несмотря ни на что, подумайте, насколько перспективна ваша связь. Возможно, вам действительно стоит пойти разными путями?



Скорпион

Вы ведь влюбляетесь с первого взгляда, правда? И понимаете, что перед вами тот самый человек, очень быстро. Так почему бы не сделать первый шаг? И почему же так сложно разорвать опостылевшую связь? Вы знаете, чего хотите на самом деле. Просто действуйте.



Стрелец

То, что сказка когда-то кончается, не злой рок, а правда жизни. Конец одного этапа говорит о начале нового и, возможно, более прекрасного! Оказавшись в финале истории, задержитесь в нем, прочувствуйте момент и отдохните. Впереди столько интересного — понадобятся силы! Отпускайте то, что вам не принадлежит, легко, и станете ближе к заветной мечте.



Козерог

Благодаря вашей вере в успех, последнее время вы были очень продуктивны. Награды, даже нематериальные, принесут вам огромную радость, будьте уверены. Теперь пришло время покопаться в себе и найти триггерные точки в сознании. Проработав страхи и старые травмы, вы получите грандиозный потенциал на будущее.



Водолей

Не увлекайтесь драмой, на самом деле все не так сложно. Ваши отношения имеют будущее, ведь в них есть самое главное — любовь. Все остальное — в ваших руках. Не позволяйте негативному опыту прошлых лет влиять на настоящее. Никакой угрозы вашим планам не существует, если вы сами ее не призываете. Будьте открыты для разговора, и все обсуждайте с партнером. Увидите, все наладится.









Рыбы

Рыбы, вне зависимости от масштабов ваших амбиций, не забывайте о том, что уже имеете. Эти отношения, кажется, настоящие, особенные и сулят много счастья. Не пренебрегайте ими, подарите партнеру достаточно своего внимания. Не позволяйте дурным мыслям приводить вас к препарированию и разрушению любовной связи.





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