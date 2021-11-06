Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:45, 06 ноя 2021

Будет возможность показать, что вы способны не только выполнять уже знакомые обязанности, но и делать что-то совершенно новое. На ваши таланты обратят внимание люди, от которых многое зависит. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять романтический характер. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Это благоприятный день для многих дел, даже самых сложных и ответственных. Их может быть немало, но вы со всем справитесь и вряд ли станете жаловаться на усталость. Удастся избежать лишней суеты, во всем навести порядок. Благодаря этому вы почувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее.



Телец

Сложный день с точки зрения личных отношений. Они складываются напряженно, вероятность ссор и разногласий высока. Вы редко прислушиваетесь к чужим словам, окружающим это не нравится. Не исключено, что кто-то попытается оказать на вас давление или затаит обиду.



Близнецы

Старайтесь не говорить лишнего. Далеко не всей информацией, полученной сегодня, стоит немедленно с кем-то делиться. Важна разборчивость в контактах: вы рискуете связаться с людьми, которые не заслуживают ни доверия, ни симпатии. Не исключены разногласия и споры, но все они носят временный характер. Быстро удается найти компромиссы и достичь взаимопонимания.



Рак

Вы стремитесь к цели, стараетесь быстро преодолевать все преграды, возникающие на пути, и решать любые проблемы. Однако вряд ли удастся избежать мелких промахов, ошибок, которые не сразу можно исправить. Виноватых в том, что не все пошло так, как надо, вы ищете среди окружающих. Неудивительно, что отношения с ними портятся. Не горячитесь: в ваших силах избежать серьезных конфликтов.



Лев

Трудно сосредоточиться. Вы непоследовательны и в мыслях, и в поступках, то и дело переключаетесь с одной задачи на другую, можете менять свою точку зрения и взгляды. Окружающим это не всегда понятно, часто ваши поступки вызывают критические замечания. Старайтесь реагировать спокойно. Вряд ли вам удастся быстро убедить кого-то в своей правоте, а долгие споры отнимут время, которое можно было бы провести с большей пользой.

Дева

Непростой день. Могут неожиданно появиться серьезные проблемы, некоторым Девам придется бороться с сильными соперниками. Есть шанс одержать победу, но это окажется труднее, чем вы ожидали. Подумайте, кто может встать на вашу сторону: союзники вам сегодня не помешают. Возможно, полезно будет восстановить старые связи.



Весы

Вы крайне неохотно идете даже на незначительные уступки, пропускаете советы мимо ушей, поступаете только так, как считаете нужным, и резко реагируете на любые замечания. Это осложняет отношения с окружающими. Возможны споры и разногласия, которые помешают вам сосредоточиться на делах и вовремя довести начатое до конца.



Скорпион

Утомительный день. Вам предстоит заниматься однообразной и довольно скучной работой, требующей сосредоточенности, внимания к мелочам. Вы быстро устаете, начинаете допускать ошибки, поэтому что-то придется переделывать. Могут появиться неплохие идеи, но реализовать их сразу вряд ли удастся. Старайтесь записывать все, что приходит вам в голову – так хорошие мысли, по крайней мере, не будут забыты.



Стрелец

Настроение часто меняется, поэтому окружающим трудно иметь с вами дело. Даже близкие не знают, чего ждать: порадуетесь ли вы хорошей новости или примете ее в штыки, посмеетесь над шуткой или сочтете ее обидной. У малознакомых людей может сложиться ложное впечатление о вас, и позже придется потрудиться, чтобы изменить их мнение.



Козерог

Вы не делитесь с другими людьми своими секретами и планами, и правильно делаете. Этот день не подходит для долгих откровенных разговоров, обсуждения важных вопросов, выяснения отношений. Действуя самостоятельно, вы гораздо быстрее добьетесь нужных результатов.



Водолей

С вами непросто иметь дело. Сегодня вы все подвергаете сомнению, бунтуете, нарушаете правила и традиции. Вряд ли удастся договориться с кем-то о сотрудничестве, найти новых партнеров и союзников. Часто вы кажетесь окружающим слишком опасным человеком, поэтому они предпочитают держаться подальше. Как ни странно, это касается даже тех, кто хорошо вас знает.









Рыбы

Пришло время заняться тем, что вы долго откладывали. Конечно, это не самое приятное, что можно придумать, но у вас просто нет выбора. Так что соберитесь с силами, настройтесь на серьезный лад и действуйте. Не все получится сразу, но вы добьетесь нужного результата, если будете достаточно настойчивы и терпеливы.





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