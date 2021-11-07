Гороскоп на сегодня, 7 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:58, 07 ноя 2021

С большой осторожностью и без спешки можно браться за масштабные дела. Все, чем вы сегодня занимаетесь, требует самого ответственного подхода, это касается даже решения привычных текущих задач. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вы не слишком практичны сегодня, склонны больше витать в облаках, чем реально смотреть на вещи. В такие моменты легко ошибиться, сделать шаг, который обернется серьезными потерями. В первую очередь это касается финансов: вы можете тратить деньги на ненужные вещи, вкладывать в безнадежные проекты, даже просто терять.



Телец

Приходится потрудиться ради достижения поставленных целей. Даже привычные дела даются труднее, чем обычно. Вам нужно прикладывать много усилий, пытаться достичь результата разными методами. Не всегда окружающие понимают вас правильно, даже самые близкие чаще критикуют, чем поддерживают.



Близнецы

Желательно заранее составить план действий и придерживаться его во всем. Если не сделать этого, вам трудно будет направить свою энергию в конструктивное русло, удержаться от решений и поступков, которые вам же и навредят. Будьте терпеливы, по возможности избегайте суеты и неразберихи, старайтесь больше отдыхать.



Рак

Вы часто оказываетесь в центре внимания. Кажется обидным, что окружающие почему-то замечают сначала ваши недостатки, и лишь после этого – достоинства. Часто звучит критика в ваш адрес, и нужно немало терпения, чтобы найти в ней здравое зерно. Старайтесь не поддаваться на провокации.



Лев

Трудно избежать конфликтов с близкими, но вы справитесь. Потребуется немало терпения, чтобы спокойно обсудить все вопросы, найти решения, которые устроят всех. Нежелательно обсуждать общие планы на будущее, особенно если они связаны с отдыхом или поездками. Тут любое различие в намерениях может стать поводом для ссоры.

Дева

Нужно проявить настойчивость. Сегодня это качество необходимо для успеха, потому что обстоятельства часто складываются против вас. Кто-то может попытаться сбить вас с толку, заставить отказаться от поставленных целей. Но вам лучше не менять планов, особенно в той сфере жизни, которая сейчас особенно важна.



Весы

Вас ждет очень насыщенный день. И собственных дел было бы достаточно, чтобы наполнить его, но вам еще и чужими придется заниматься. Возможны недоразумения дома и на работе. Окружающие часто неправильно понимают вас, могут обижаться из-за пустяков. Постарайтесь как можно скорее прояснить ситуацию – это позволит избежать серьезных проблем.



Скорпион

Придется проявить гибкость и деликатность, чтобы избежать серьезных конфликтов. Ради этого сегодня стоит пойти даже на значительные уступки, иначе вы рискуете испортить отношения с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни.



Стрелец

На вас многие обращают внимание. Можно воспользоваться этим, чтобы завязать интересные знакомства. Вы обаятельны и легко завоюете расположение тех, кто вас заинтересует. Не исключено, что напомнят о себе старые друзья, бывшие коллеги и другие люди, с которыми вы прежде часто общались.



Козерог

Чем меньше влияние, которое оказывают на вас окружающие, тем лучше складывается этот день. Именно свобода действий, независимость в поступках и суждениях позволяют добиться успеха. Старые связи сегодня больше мешают, чем помогают вам. Не исключено, что придется разорвать их, чтобы двигаться вперед.



Водолей

Не торопитесь. Этот день больше подходит для размышлений, обсуждений и планирования, чем для того, чтобы заниматься реальными делами и решать практические задачи. Можно поговорить с самыми близкими людьми об общих целях; не исключено, что это вдохновит вас на какие-то важные поступки.









Рыбы

Отдохните. Этот день подходит для того, чтобы заниматься чем-то веселым и несерьезным, общаться с людьми, которые знают, как поднять вам настроение, вспоминать о давних увлечениях. Сложные дела лучше отложить, особенно если они требуют аккуратности, сосредоточенности, внимания к мелким деталям.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram