Гороскоп на сегодня, 8 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:08, 08 ноя 2021

С самого утра всем придется решать какие-то проблемы, не отказывайтесь от помощи влиятельных родственников для решения текущих задач. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодняшняя новость для вас будет неприятной. Давний конфликт может быть решен не в вашу пользу. Не воспринимайте это как поражение, отпустите ситуацию.



Телец

День очень благоприятный для сбора и употребления лечебных трав. Мужчинам звезды сулят неожиданные встречи и командировки. У женщин время пройдет спокойно, но все же не стоит исключать точечных потрясений.



Близнецы

Ваша энергия и настойчивость помогут справиться с неприятностями. Обратите внимание на ваше плохое самочувствие и посетите врача. Возможно, потребуется обследование и лечение.



Рак

У вас возможна легкая интрижка, которая способна перерасти в бурный роман и разрыв семейных отношений. Сегодня не стоит устраивать застолья и вечеринки, а гораздо полезнее будет провести вечер наедине с собой.



Лев

День подходит для решения старых проблем. Проявите настойчивость и сможете быстро решить все вопросы. Сегодня не стоит начинать новое дело. Оно будет идти тяжело, с множеством вытекающих проблем. Посвятите время друзьям и знакомым.

Дева

Стремитесь не отвлекаться на чужие проблемы и оберегать свою семью от всевозможных посягательств. Чувство ревности, испытываемое вами, возможно, имеет под собой основание. Но не спешите конфликтовать и устраивать сцены, постарайтесь сохранить отношения мирными путями.



Весы

Настройте себя на духовные практики и осознание вашей роли в жизни. Мыслите позитивно и старайтесь не вовлекаться в проблемы других людей. Гармония в душе даст вам и финансовую стабильность, и правильное занятие в этой жизни.



Скорпион

Скорпионы почувствуют сложности во взаимопонимании с противоположным полом. Вас не должны отвлекать проблемы личного характера на работе, тогда вы сможете быть продуктивнее и увереннее в себе.



Стрелец

Жизненная энергия на исходе и вам срочно необходимо повысить свой тонус. Будет это просмотр фильма или активная пробежка в парке, вы определите по свои внутренним ощущениям.



Козерог

Давно накопленные проблемы в личных отношениях сегодня могут выплеснуться наружу, причем все и сразу. Постарайтесь избежать этого и заранее примите меры. Компромисс с вашей стороны в данном случае станет решающим.



Водолей

Жизненный цикл ваших отношений подошел к концу, начинается новый продолжительный этап. Не отвергайте новые интересные знакомства, но и нырять с головой в них не стоит. Насладитесь свободным статусом и побалуйте свое эго.









Рыбы

В финансовых вопросах достаточно сложная ситуация, но есть пути реализации для налаживания проблемы. Не пытайтесь обмануть себя и других. Гармония с самим собой нужна вам сегодня, прежде всего.





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