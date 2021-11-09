Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:19, 09 ноя 2021

Несмотря на все волнения, вы сможете сосредоточиться на важных делах, уделить им максимум внимания и добиться успеха. Лучше всего трудиться самостоятельно: сейчас это гораздо проще, чем пытаться с кем-то сотрудничать. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Непростой день. Споров и разногласий будет больше, чем обычно. Иногда пустяка достаточно, чтобы вспыхнул конфликт. Вы очень остро реагируете на любые события, принимаете близко к сердцу то, чего в другое время не заметили бы. Трудно сохранять спокойствие, когда никто не обращает на вас внимания, еще труднее – когда вас критикуют, а сегодня это происходит довольно часто.



Телец

Вы многих удивляете, порой обманываете ожидания окружающих, не боитесь нарушать традиции и общепринятые правила. Часто вы боретесь не за свои, а за чужие интересы, стараетесь восстановить справедливость, защитить обиженных. Все это, с одной стороны, отнимает время и силы, а с другой – дает огромный эмоциональный заряд, который помогает вам двигаться вперед.



Близнецы

День требует серьезности во всем. Помните об обещаниях, которые дали раньше, не поддавайтесь на провокации и сопротивляйтесь соблазнам. То, как сложится этот день, во многом зависит от вашего умения держать себя в руках, способности отвечать отказом на соблазнительные, но опасные предложения.



Рак

Непростой день с точки зрения личных отношений. Вы склонны к опрометчивым поступкам, можете говорить и делать то, о чем вскоре пожалеете. Лучше не принимать важных решений, ни с кем не делиться своими планами. Вам нужно время, чтобы во всем разобраться, взвесить все «за» и «против», понять, каковы ваши истинные желания.



Лев

Неплохой день. Единственное, что может огорчать вас сегодня, это ситуация в финансовой сфере. Не исключено, что вам напомнят о старых долгах или иных необходимых выплатах; это окажется очень некстати. Там, где к вопросам делового характера примешиваются личные отношения, могли бы вспыхнуть конфликты, но вам удастся сохранить спокойствие и найти верное решение.

Дева

Сложный день с точки зрения романтических отношений. Достичь взаимопонимания с любимым человеком оказывается нелегко, могут появиться какие-то взаимные претензии, вспоминаются старые обиды. Но ситуация вскоре изменится к лучшему, стоит проявить терпение.



Весы

Вероятны неожиданные и значительные перемены в личной жизни. Не исключена встреча с человеком, который когда-то был очень важен для вас. Сейчас можно восстановить отношения, не повторив старых ошибок и не совершив новых. Но возможны и знакомства, благодаря которым вы на многое взглянете по-иному. Вы легко увлекаетесь. Постарайтесь не терять головы и руководствоваться здравым смыслом.



Скорпион

Вероятны значительные перемены в деловых отношениях. Разрываются старые связи, причем не всегда по вашей инициативе, приходится искать новых союзников. Не всегда ясно, на кого можно положиться, а от кого лучше держаться подальше. Не спешите давать обещания даже в шутку, не берите на себя никаких обязательств.



Стрелец

Ситуация сложится непростая, но вы не растеряетесь, найдете неожиданный выход из положения, удивите окружающих оригинальными решениями. Ко всему, за что беретесь, вы относитесь творчески, именно это позволяет добиться отличных результатов. Не исключено, что ваши успехи заметит какой-то влиятельный человек и вы получите интересное предложение.



Козерог

День проходит спокойно. Вы прислушиваетесь к мнению окружающих, вовремя идете на уступки. Это позволяет избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения с людьми, которые важны для вас. Лучше действовать привычными методами. Эксперименты могут оказаться неудачными, поскольку вы склонны переоценивать свои силы.



Водолей

Благоприятный день для работы, решения финансовых и имущественных вопросов. Будет возможность увеличить доходы, сделать выгодные покупки и инвестиции. Можно купить что-то себе или сделать подарки близким. Только на поездки тратиться нежелательно – они едва ли оправдают ваши ожидания.



Рыбы

Прекрасный день. Сегодня вы можете позволить себе смелые эксперименты, рискованные поступки. Ни одна задача не покажется вам слишком сложной; вы быстро справитесь с тем, что оказалось не по силам другим. Несмотря на ваше удивительное везение, число ваших завистников не увеличивается. Зато люди, которые прежде почти не замечали вас, неожиданно проникнутся интересом и симпатией.













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