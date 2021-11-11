Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 11 ноя 2021

Нужна осторожность в решении рабочих вопросов. Нежелательно связывать себя какими-то обязательствами, особенно если речь идет о совершенно новом для вас проекте. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вас ждет напряженный день. Трудно сохранять спокойствие, часто, поддавшись на провокации, вы начинаете вести себя вызывающе или агрессивно. Вспоминаются старые обиды, они становятся причиной ссор с самыми близкими людьми. Стремясь во что бы то ни стало отстоять свою правоту, вы порой игнорируете доводы здравого смысла, говорите то, о чем позже придется пожалеть.



Телец

День необдуманных поступков. Толкает на них обычно стремление к переменам, желание внести в свою жизнь нечто новое и необычное. Вы часто забываете об осторожности, рискуете, полагаетесь на удачу там, где разумнее было бы рассчитывать исключительно на собственные силы.



Близнецы

День проходит очень насыщенно, но довольно бестолково. Вы беретесь то за одно, то за другое, но часто не доводите начатое до конца, столкнувшись с преградами или просто утратив интерес к делу. Тем не менее есть шанс достичь успеха. Это становится возможным благодаря удачному совпадению, неожиданному стечению обстоятельств, везению. Помогает и творческий подход: там, где другие оказались в тупике, вы находите оригинальные решения.



Рак

Могут сбыться давние желания, не исключено, что вы добьетесь гораздо большего, чем ожидали. Балуйте себя, но и окружающим не отказывайте в возможности сделать для вас что-нибудь приятное. Многие только рады будут взять на себя часть ваших забот.



Лев

Трудно разобраться, что делать и за что браться. Вокруг царят суета и неразбериха, вы часто торопитесь с выводами, неправильно оцениваете ситуацию. Многое будет проще, если вы вспомните о старых планах и постараетесь воплотить их в жизнь. Появится шанс исправить какие-то промахи или вернуться к делу, которое пришлось оставить незавершенным.

Дева

День сложится удачно, если вы не побоитесь нарушить традиции, поступить так, как подсказывает интуиция. Можно дать волю фантазии, сделать то, что окружающие могут счесть экстравагантным или даже глупым. Как ни странно, именно такие поступки помогают добиться успеха.



Весы

Подходящий день для того, чтобы исправить какие-то старые ошибки, наверстать упущенное, навести порядок в делах. Вы настроены очень серьезно, и именно это часто помогает добиться успеха. Ни одной мелочи не упуская из виду, вы двигаетесь вперед и добиваетесь своего.



Скорпион

Интересный день, радующий приятными сюрпризами. Многие его события поднимают вам настроение. Там, где другие видят лишь трудности, вы замечаете новые возможности, и это открывает путь к успеху. Будет шанс научиться тому, что вскоре пригодится. Не все дается легко, но вы проявляете настойчивость там, где это необходимо.



Стрелец

День отличается очень благоприятным эмоциональным фоном. Вам почти ничего не нужно делать для того, чтобы чувствовать себя прекрасно: настроение у вас хорошее, оснований для тревоги нет, уверенности в себе вы не теряете ни при каких обстоятельствах. Неудивительно, что многие хотят с вами пообщаться. Вы легко завоевываете симпатию новых знакомых, можете совершенно очаровать кого-то.



Козерог

Благоприятный день для новых начинаний. Вы действуете смело и решительно, ни минуты не тратите напрасно, справляетесь с проблемами, перед которыми другие оказались бессильны. Еще одно качество, которое сегодня здорово облегчает вам жизнь – это находчивость. С ее помощью вы достойно выходите из сложных ситуаций.



Водолей

День будет непростым. Вас ждут испытания. Но ни они, ни преграды, то и дело возникающие на пути, не заставят вас отказаться от задуманного. Вероятны перемены к лучшему в деловых и личных отношениях. Сегодня вам наверняка простят любые слабости, промахи и ошибки.









Рыбы

Будьте откровенны с близкими. День подходит для того, чтобы обсудить важные вопросы и принять решения, от которых многое зависит. Смело говорите о том, что вас беспокоит и раздражает, рассказывайте о своих надеждах и ожиданиях. Полная ясность намерений совершенно необходима для того, чтобы избежать разочарования.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram