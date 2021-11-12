Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 12 ноя 2021

Будет шанс обзавестись новыми союзниками, найти партнеров, сотрудничество с которыми откроет перед вами заманчивые перспективы. Личные отношения складываются напряженно. Возможны конфликты даже в гармоничных парах. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Благоприятный день для работы и полезных занятий, будет возможность достичь успехов. Однако имейте в виду, что любые дела сегодня требуют особенно серьезного подхода. Старайтесь не отвлекаться на мелочи, помнить о самых важных своих целях.



Телец

Нужно много работать. Сегодня именно от вашего усердия и трудолюбия может зависеть успех многих начинаний. Справляться с делами и решать проблемы вам, скорее всего, придется в одиночку. Вероятны разногласия с коллегами, уладить которые будет нелегко.



Близнецы

Нужно много работать. Сегодня именно от вашего усердия и трудолюбия может зависеть успех многих начинаний. Справляться с делами и решать проблемы вам, скорее всего, придется в одиночку. Вероятны разногласия с коллегами, уладить которые будет нелегко.



Рак

Довольно сложный день. Одни представители знака сознательно пойдут на риск, другие будут ходить по лезвию ножа, совершенно не осознавая опасности, которой подвергаются. Старайтесь правильно оценивать свои силы. Чрезмерная самоуверенность не принесет ничего хорошего.



Лев

День обещает перемены в профессиональной сфере. Будет шанс взяться за какой-то новый перспективный проект или найти новую работу. Решения, которые вы принимаете, оказываются верными. И в деловой сфере, и в личных отношениях полезно проявлять инициативу. Не ждите благоприятного стечения обстоятельств – действуйте, и вы получите то, к чему давно стремились.

Дева

Непростой день. Будьте осторожны и внимательны. В ваших силах избежать серьезных ошибок, минимизировать потери. Любые ваши промахи привлекают всеобщее внимание, вы рискуете стать мишенью для обидных шуток. Постарайтесь не огорчаться из-за них; все ваши оплошности вскоре забудутся.



Весы

Вероятны денежные поступления, выгодные сделки или неожиданное увеличение доходов. В остальном день не столь благоприятен. Он приносит много новых дел и забот, испытаний, справиться с которыми будет очень трудно. Иногда вы просто теряетесь, не можете вовремя принять верное решение, поэтому уступаете соперникам.



Скорпион

Будет возможность решить какие-то проблемы, возникшие раньше. Остаются в прошлом профессиональные разногласия, у вас появляются новые союзники, при поддержке которых можно многого добиться. Возможны интересные деловые предложения, обещающие скорый карьерный рост.



Стрелец

Благоприятный день для работы, полезных дел, а также общения с людьми, чьи идеи часто вдохновляют вас. Вероятны интересные знакомства, но любые отношения, начинающиеся сегодня, могут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы. Трудно будет не торопить события, но нужно набраться терпения. Спешка тут не приведет ни к чему хорошему.



Козерог

Вероятны интересные предложения. Каждое из них дает шанс научиться чему-то новому или покорить очередную профессиональную вершину. Однако вы не хотите рисковать и из всех вариантов выбираете самые надежные. Такой подход позволяет избежать ложных надежд и разочарований, но иногда мешает достичь больших успехов.



Водолей

Сложный день. Деловые отношения складываются напряженно, у вас становится больше соперников и недоброжелателей. Не исключены конфликты на работе, из-за которых будет трудно вовремя довести начатое до конца. Вероятны финансовые потери, неудачные сделки и покупки.









Рыбы

Удачный день для тех, кто готов много работать, приложить усилия, чтобы достичь поставленных целей. Можно найти новых союзников, помощников, покровителей и поклонников, показать себя с лучшей стороны, блеснуть деловыми и личными качествами. Люди, с которыми вы когда-то вместе работали или дружили, могут сделать интересные предложения. Вы согласитесь без долгих раздумий и не пожалеете об этом.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram