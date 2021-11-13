Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:26, 13 ноя 2021

Первая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Вероятны удачные покупки, выгодные инвестиции. Позже наступает время подарков, приятных сюрпризов, знаков внимания, которым вы будете очень рады. Не разочарует романтическое свидание. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Настройтесь на серьезный лад. День категорически не подходит для того, чтобы идти на поводу у случайных капризов, откладывать важные дела ради мимолетных желаний. Время на развлечения, приятное общение и отдых у вас наверняка останется, но прежде нужно заняться чем-то полезным.



Телец

В первой половине дня события могут развиваться медленнее, чем хотелось бы. Это вас не обрадует: вам хочется быстрее достичь поставленных целей, а никто никуда не торопится. Тут важно справиться с порой одолевающим вас раздражением и не провоцировать конфликтов.



Близнецы

Забот оказывается больше, чем вы ожидали. Появляются дела, требующие немедленного внимания, кому-то из близких нужна ваша помощь. Вам удается успеть все, что нужно, и даже больше, хотя порой вы и сами не можете объяснить, как это получается.



Рак

Довольно сложный день. Одни представители знака сознательно пойдут на риск, другие будут ходить по лезвию ножа, совершенно не осознавая опасности, которой подвергаются. Старайтесь правильно оценивать свои силы. Чрезмерная самоуверенность не принесет ничего хорошего.



Лев

Благоприятный день для общения. Вы всегда находите нужные слова, догадываетесь, что окружающие хотят услышать. Часто интуиция подсказывает, кому можно доверять, а с кем можно быть настороже. Не всегда серьезные вопросы требуют долгого обсуждения. Иногда хорошие решения приходят практически сразу, и чаще всего именно к вам. Остается лишь убедить в этом остальных, а с этим вы справляетесь.

Дева

Отличный день, плодотворный и интересный. В первой его половине возможны какие-то недоразумения, досадные происшествия. Но речь идет о мелочах, и совершенно ясно: беспокоиться не о чем, все вскоре уладится. Тут интуиция не подводит.



Весы

День полон неожиданностей. Часто приходится принимать решения на ходу. Вас это вовсе не пугает: интуиция подсказывает, как лучше действовать, и вы не сомневаетесь, что выбрали верный путь к цели. Друзья и давние знакомые готовы поддержать многие ваши идеи. Благодаря такой поддержке удается осуществить какие-то важные планы.



Скорпион

Первая половина дня радует сюрпризами. Это удачное время для многих представителей знака: можно сделать то, что было задумано давным-давно, реализовать какой-то смелый план. Обстоятельства складываются благоприятно, и иногда вам вовсе не приходится прикладывать усилия, чтобы достичь своей цели.



Стрелец

Благоприятный день для любых встреч. Сегодня люди особенно интересуются вашими делами, задают массу вопросов, порой довольно непростых. Отвечайте на них без ложной скромности, не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях. Все действительно хотят знать, чего вы успели добиться и как это удалось.



Козерог

Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу, предлагать что-то необычное. Ваши идеи многим нравятся, иногда их буквально подхватывают на лету. Не исключены какие-то разговоры о будущей работе, бизнес-проектах, на которых вы вскоре сосредоточитесь. Возможны предложения, которые вы сможете спокойно обдумать в течение ближайших нескольких дней.



Водолей

День подходит для серьезных разговоров, обсуждения вопросов, важных и для вас, и для ваших близких. Удается разобраться в каких-то запутанных ситуациях, понять, как лучше действовать. Часто помогает чужой опыт: благодаря ему вы не допускаете даже мелких, незначительных ошибок.









Рыбы

В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Возможны какие-то неудачные совпадения, известия, которые спутают ваши планы. Однако влияние позитивных тенденций усиливается, ситуация быстро меняется к лучшему. Середина дня приносит хорошие новости, поводы для радости, а также возможности, которыми хочется воспользоваться.





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