Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:07, 19 ноя 2021

Не спешите с решениями, касающимися денег, и старайтесь быть особенно внимательными при заключении любых сделок. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Будет интересно. Сегодня вы радуетесь любой возможности внести в свою жизнь нечто новое, поэтому с энтузиазмом соглашаетесь на необычные предложения, вдохновенно импровизируете и не боитесь смелых экспериментов. Появляются отличные идеи, возможны настоящие озарения. Вероятно, вы поймете: нужно менять планы, стремиться к совершенно новым целям.



Телец

Не всегда легко поладить с окружающими: вы часто горячитесь из-за пустяков, возмущаетесь, если что-то идет не по-вашему, раздражаетесь из-за чужих глупостей. Но серьезных конфликтов все же не возникает, а мелкие разногласия быстро удается уладить. Во второй половине дня появляются дела, на которых нужно сосредоточиться, и все остальное отходит на второй план.



Близнецы

Отличный плодотворный день. Он подходит для сложных дел: вы сразу понимаете, как с ними можно справиться, быстро добиваетесь нужного результата. Появляются новые планы. Кому-то они кажутся слишком смелыми, а вы уверены, что сможете воплотить все в жизнь, и не ошибаетесь.



Рак

День, когда настойчивость и упорство дают шанс добиться того, что прежде казалось невозможным. Вы способны одержать верх над сильными противниками, положить конец череде проблем, достичь давно поставленной цели. Но все это требует усилий; рассчитывать на легкие победы не стоит.



Лев

Подходящий день для важных встреч и непростых переговоров. Вы способны многих убедить в своей правоте, находите аргументы, с которыми просто невозможно не согласиться. Недавние недоброжелатели понимают: с вами лучше сотрудничать, чем бороться, и могут предложить поддержку.

Дева

Избегайте любых проявлений легкомыслия. Если вы с самого утра настроитесь на серьезный лад и не станете надолго откладывать какие-то сложные и неприятные дела, день сложится удачно и плодотворно. Старые знакомые во многом помогают, причем делают это очень охотно; на них можно положиться во всем.



Весы

Благоприятный день для общения. Вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Удачно проходят публичные выступления, на профессиональных мероприятиях вы оказываетесь в центре внимания, это помогает завязать полезные знакомства и произвести хорошее впечатление на тех, кто может быть вам полезен.



Скорпион

Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции: сегодня она дает верные и важные подсказки. Благодаря им вы быстро ориентируетесь в сложной ситуации, не допускаете ошибок, которые могли бы дорого обойтись. Удается также понять, почему окружающие действуют так, а не иначе. Это помогает избежать ненужных споров.



Стрелец

День категорически не подходит для того, чтобы швырять деньги на ветер или заключать сделки, не подумав. С решением любых финансовых вопросов лучше не спешить; неплохо было бы и посоветоваться с человеком, мнению которого вы доверяете. В остальных же сферах преобладает влияние позитивных тенденций, так что поводов для радости сегодня будет достаточно.



Козерог

Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Пока другие витают в облаках, вы действуете. Часто решения, первыми приходящие в голову, оказываются самыми удачными, и вы это понимаете. Особенно благосклонны сегодня звезды к Козерогам, чья деятельность связана с решением чужих проблем или помощью людям, оказавшимся в сложной ситуации.



Водолей

Будьте готовы решать несколько вопросов сразу, отвлекаться от собственных дел, чтобы помочь в чужих. День определенно не назовешь спокойным, но проходит он плодотворно. К тому ж, удается получить опыт, который еще не раз будет вам полезен.









Рыбы

Насыщенный, интересный и плодотворный день. Вы проявляете завидную целеустремленность и добиваетесь отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Успешно решаются самые сложные вопросы, касающиеся работы. Не исключены предложения, сулящие скорый карьерный рост.





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