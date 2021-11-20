Гороскоп на сегодня, 19 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

10:11, 20 ноя 2021

Иногда оказываются очень полезными советы старых знакомых. Интуиция подскажет вам, каким рекомендациям стоит следовать, а на какие лучше не обращать внимания. Старайтесь замечать чужие ошибки, анализировать их и делать выводы. Это позволит избежать собственных промахов. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День начинается довольно спокойно, и этим можно воспользоваться, чтобы завершить дела, начатые раньше, решить какие-то старые проблемы или просто подумать о планах на будущее. Позже события начнут развиваться стремительно, а времени на размышления станет совсем мало.



Телец

Необычный день. Вам предстоит иметь дело с людьми, которые не любят строить планы и не задумываются о том, какие последствия могут иметь их поступки. Поэтому избежать суеты, неразберихи и волнений вряд ли удастся. Однако вы не только во всем разберетесь, но и получите полезный опыт.



Близнецы

Вряд ли удастся совершенно избежать трудностей. Более того, возникают они именно там, где дело касается чего-то очень важного для вас. Вероятно, придется скорректировать свои планы, отложить на потом встречи, которых вы ждали с нетерпением. Однако день не назовешь плохим; он не лишен и очень приятных моментов. Например, могут открыться совершенно новые возможности, и вы не растеряетесь, сумеете ими воспользоваться.



Рак

Как бы вы ни старались, сосредоточиться на чем-то не удается, приходится постоянно переключаться с одного дела на другое. Это очень раздражает, вы начинаете нервничать, сердитесь на себя и на других.



Лев

Вы приложите немало усилий, чтобы добиться нужного результата. Но удастся это лишь тем, кто откажется от привычных проверенных методов и найдет собственный путь к цели. Не всегда ваши действия понятны окружающим, поэтому будьте готовы к разногласиям и критике. Вскоре все увидят, что вы были правы.

Дева

Стоит быть сдержаннее в высказываниях. Даже невинные ваши замечания могут показаться окружающим обидными, не исключено, что это приведет к ссорам. Особенно трудно будет поладить с теми, кто плохо вас знает. У таких людей может сложиться неверное впечатление, и исправить его быстро вряд ли удастся.



Весы

Благоприятный день для начала новых дел. Особенно хорошо вы справляетесь там, где требуется на ходу учиться новому, использовать чужой опыт. То, что вы узнаете сегодня, вскоре пригодится в работе.



Скорпион

День вряд ли принесет большие перемены и серьезные испытания. Некоторым Скорпионам он может даже показаться довольно скучным. Время от времени вам удается найти себе какие-то интересные дела, но даже они не помогают наполнить день яркими эмоциями, а вам бы этого очень хотелось.



Стрелец

Благоприятный день для хорошо знакомых дел и решения практических задач. Иногда вы позволяете себе немного пофантазировать, но чаще просто идете по хорошо знакомому пути – и он приводит к цели. Проверенные союзники не подведут. Время, проведенное с близкими, оставит самые приятные впечатления.



Козерог

День начинается удачно. Стоит этим воспользоваться, чтобы быстро завершить начатые раньше важные дела и решить серьезные вопросы. Хорошо пройдут и деловые, и личные встречи, любые переговоры вы проведете успешно. Некоторые Козероги поймут, что нужно предпринять, чтобы добиться значительных перемен к лучшему в профессиональной сфере.



Водолей

Вероятны неожиданности. Скорее всего, они будут не слишком приятными, заставят вас поволноваться. Но вам удастся быстро взять себя в руки, принять верное решение. Окружающим очень нравится, как вы справляетесь с испытаниями. Люди, которые прежде недооценивали вас, изменят свое мнение, и у вас могут появиться новые союзники и друзья.









Рыбы

Нет причин опасаться неудач в серьезных и важных делах, а вот мелкие неприятности сегодня более чем вероятны. Обстоятельства могут сложиться неудачно, а люди, обещавшие помощь и поддержку – не сдержать слова. Это приведет к задержкам в делах, помешает вовремя получить нужные результаты. Чтобы сильно не переживать по этому поводу, вы постараетесь отвлечься – и это удастся.





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