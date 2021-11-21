Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:25, 21 ноя 2021

Звезды располагают к спокойному времяпровождению и отдыху. Гороскоп как бы намекает вам, что пора наконец замедлиться. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня Овну можно как следует помечтать – дайте волю фантазиям. Хотя велика вероятность, что ваши радужные планы вряд ли сбудутся, все же это даст огромный толчок для вашего развития: вы наконец поймете, куда следует двигаться.



Телец

Со стороны может показаться, что день будет проходить спокойно, однако вам не дадут расслабиться всевозможные фоновые проблемы, с которыми нужно расправиться. Но Тельцу стоит подумать об этом завтра.



Близнецы

Несмотря на все попытки сдержаться, сегодня Близнецам будет трудно не высказывать все свои эмоции. Это вряд ли получится: если не выскажетесь сегодня, то дальше будет только хуже.



Рак

День не располагает к принятию каких-то сложных решений, которые нужно обдуманно взвесить. Лучше прислушаться к звездам и плыть по течению, а сложные задачи перенести на удобный для этого день.



Лев

Льву будет сложно не дать волю захлестнувшим его чувствам. Чтобы найти выход из ситуации, можете направить волну эмоций на своих родных и близких – в этом случае вряд ли вы столкнетесь с недопониманием.

Дева

Сегодня Дева будет непонятным для окружающих образом сочетать в себе романтику с практичностью. Это сыграет вам только на руку: звезды не располагают к необдуманным решениям, о которых вы бв жалели в будущем.



Весы

Весы сегодня могут уделить время саморазвитию: можно отправиться на лекцию, выставку или другое познавательное мероприятие. К тому же, знакомства, которые вы можете там завести, окажутся весьма полезными в долгосрочной перспективе.



Скорпион

Скорпион может весь день потратить на то, чтобы излишне накручивать себя. Задумайтесь, принесет ли это занятие вам пользу? Постарайтесь сосредоточиться, сделать необходимые выводы и отпустить проблему.



Стрелец

Сегодня Стрелец будет особенно хорош в теории, однако на практике вряд ли выйдет что-то стоящее. Звезды располагают к тому, чтобы провести день, не предпринимая каких-либо активных попыток сделать что-то значимое.



Козерог

Козерога сегодня то и дело будут раздражать слова и поступки окружающих. Чтобы избежать крупного скандала в будущем, постарайтесь конструктивно высказать свои размышления сейчас – уйти от выяснения отношений не выйдет в любом случае.



Водолей

Другие то и дело будут пытаться свалить на Водолея свои обязанности. Не поддавайтесь провокациям и не позволяйте окружающим сесть вам на шею: ваша доброта имеет разумные границы.









Рыбы

Рыбы сегодня могут испытать огромное вдохновение на перестановку или крупный ремонт в своем жилище. Однако стоит заручиться помощью расчетливых друзей или близких, чтобы претворить все ваши творческие задумки в жизнь.





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