Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:11, 24 ноя 2021

Сегодня, 24 ноября, все важные решения звезды рекомендуют принимать в первой половине дня. После обеда удача может изменить, события могут происходить непредсказуемо. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

У вас много планов, но подходящее время для их реализации еще не наступило. К тому же сейчас лучше не спорить с руководством и не проявлять инициативу слишком бурно. Зато окружающие оценят ваши знания и ум, в кругу знакомых вы будете иметь невероятный успех.



Телец

Вам придется напрячь все свои силы и сосредоточиться. Но даже огромные старания не всегда способствуют успеху. Сейчас лучше всего уделить внимание своему здоровью.



Близнецы

Сегодня неблагоприятный день для интимных отношений. Ваш партнер будет расстроен, что опечалит вас и не даст возможности полноценно расслабиться. На почве недопонимания может произойти ссора и даже расстование. Постарайтесь посвятить себе свободное время.



Рак

Вас ждут разочарования и обиды, при этом предательство может совершить даже близкий человек. Но постарайтесь успокоиться. Обидчикам их зло вернется позже. Порадуйте себя чем-нибудь вкусным или купите новую вещь, о которой всегда мечтали.



Лев

Сегодня подходящий день для реализации ранее задуманного. Вы получите поддержку от близкого окружения, вас не станет мучить совесть по поводу крупной суммы, потраченной на мечту всей жизни или последнего ее периода. Фартуна на вашей стороне.





Дева

Попробуйте пересмотреть свои убеждения, взгляните под другим углом на вещи. Сегодня не стоит строить грандиозные планы, ваши решения могут позднее оказаться ошибочными. Лучше прислушайтесь к себе. Сегодня полезно проанализировать свои эмоции и чувства.



Весы

Не планируйте поездки, особенно на дальние расстояния. Неожиданные неприятности могут испортить вам приключение. Новости тоже сегодня не совсем добрые. Постарайтесь абстрагироваться и не воспринимать все за чистую монету.



Скорпион

Не ждите похвалы от руководства, ваши усилия и инициатива не принесут должных плодов. Авторитет вы сможете заработать позднее, в другом деле. Дома будьте ласковее с близкими людьми. Не кричите, не раздувайте ссоры по пустякам. Нужно быть более миролюбивым для своего же собственного душевного равновесия.



Стрелец

В личной жизни у вас наметятся изменения. Вечер может оказаться романтичным. Возможна неожиданная встреча с однокурсником или школьным приятелем. Он вдохнет в вашу жизнь много чистого воздуха и красок. Обязательно наслаждайтесь моментом.



Козерог

Сегодня день не про деньги, не про работу, сегодня день про вас и ваше мироощущения. Яркими впечатлениями наполнится утро после телефонного звонка. Принимайте все комплименты и подарки дня как должное, ведь вы этого достойны.



Водолей

Ваше желание потратить деньги может привести к неожиданным последствиям и череде неудач в дальнейшем. Будьте скромны и бдительны. От вашей собранности сегодня зависит положение дел в ближайшем месяце.









Рыбы

Проявите инициативу и не зацикливайтесь на своих недостатках. Они есть у каждого, но не всякий может превратить их в достоинства. Удача на вашей стороне.





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