Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 25 ноя 2021

День подходит и для коротких поездок, и для начала больших путешествий. Важно отправляться в дорогу вместе с приятными попутчиками. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вы не захотите сидеть сложа руки и сможете сделать много полезного и для себя, и для других. Этот день дает шанс достичь давно поставленных целей; именно на них полезно будет сосредоточиться. Вы хорошо справитесь с тем, что прежде казалось сложным. Поэтому не бойтесь вернуться к тому, в чем когда-то потерпели неудачу.



Телец

Вы действуете решительно, и правильно делаете. Будет шанс одержать верх над давними соперниками, вывести на чистую воду тайных врагов и обезоружить явных. Вы не поддаетесь дурному влиянию, но прислушиваетесь к хорошим советам, не отказываетесь от помощи, если ее предлагают люди, которым можно доверять.



Близнецы

Сложный день. Многое может даваться куда труднее, чем вы ожидали, а дело, с которым вы рассчитывали справиться за несколько минут, займет часы. Чаще обычного приходится менять планы, и это раздражает. Вероятны неожиданные расходы, финансовые потери.



Рак

Благоприятный день для учебы и ответственных дел, решения сложных задач. Вам удается разобраться во многих непростых вопросах, навести порядок там, где другие отступили перед хаосом и неразберихой. Будет возможность поддержать людей, которые вам особенно дороги.



Лев

Возможны неожиданные события, которые положат начало серьезным переменам в жизни. Вы понимаете, что должны действовать быстро, чтобы достичь нужных результатов, и не теряетесь в неоднозначных ситуациях. Очень полезным оказывается опыт, полученный раньше. Часто именно благодаря ему вы в считанные минуты принимаете верные решения.





Дева

Благоприятный день, у вас многое получается хорошо. Вам удается вовремя проявить инициативу, оказаться в нужный момент в нужном месте. Воспользовавшись стечением обстоятельств, вы сможете укрепить свои позиции, положить конец неприятным слухам.



Весы

Используйте начало дня для важных дел и обсуждения серьезных вопросов. Можно найти не только помощников, которые будут по-настоящему заинтересованы в реализации ваших идей, но и новых друзей. Не исключено и начало романтических историй. Вы обаятельны, мало кто может устоять.



Скорпион

Очень плодотворный и насыщенный день. События развиваются стремительно, и вам это нравится. Легко принять верные решения, определиться с планами на будущее. Интуиция часто подсказывает вам, что и когда лучше сказать и сделать.



Стрелец

День будет непростым. Трудиться вам придется гораздо больше, чем обычно, и даже привычные дела могут требовать больше усилий. Но результат того стоит, так что не жалуйтесь и старайтесь ничего не откладывать на потом.



Козерог

Трудный день с точки зрения общения. Придется потрудиться, чтобы договориться с окружающими даже о простейших вещах. Нежелательно обсуждать важные деловые вопросы, а также все, что связано с деньгами: тут могут возникнуть разногласия и даже серьезный конфликт, который надолго испортит отношения.



Водолей

Вы сможете избежать многих недоразумений и неприятных ситуаций, если вовремя используете свое чувство юмора. Именно оно позволит и обстановку разрядить вовремя и важные вопросы обсудить, избежав взаимных претензий и конфликтов, которые особенно вероятны с утра.









Рыбы

Благоприятный день. Вы чувствуете поддержку звезд и не сомневаетесь в своих силах, беретесь за решение важных задач и отлично с ними справляетесь. Стоит проявить инициативу в личных отношениях – именно с этого начнутся перемены к лучшему.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram