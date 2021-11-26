Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:06, 26 ноя 2021

Нужно время, чтобы разобраться в ситуации и понять, что лучше делать – и оно у вас есть. Обдумайте все, составьте план, а уж потом переходите к конкретным действиям. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День пройдет довольно беспокойно, если вы не возьмете себя в руки, не постараетесь настроиться на позитивный лад. Сейчас вы склонны торопиться с выводами, решениями и поступками, поэтому вероятность ошибок заметно возрастает.



Телец

Начало дня будет нервным и напряженным. На пути могут возникнуть преграды. Люди, которые прежде обещали помочь вам, вряд ли сдержат слово. Скорее всего, вы останетесь наедине со своими трудностями. Важно не растеряться в первый момент, не отступить, как только что-то пойдет не так. Чем дальше, тем проще будет разобраться и составить план действий.



Близнецы

Сохранить спокойствие будет нелегко, но все же попытайтесь это сделать. День сложится удачно именно для тех, кто сможет остаться невозмутимым, когда все пойдет не по плану, а окружающие начнут делать очень странные вещи. Многих Близнецов выручает чувство юмора: представители знака находят повод посмеяться там, где другие отчаялись бы.



Рак

Подходящий день для того, чтобы думать о чем-то важном, добывать полезную информацию и делать то, что нужно. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, без всяких сомнений идете к давно поставленным целям, ни на что не отвлекаетесь. Вряд ли кто-то рискнет встать у вас на пути, а если такой смельчак все же найдется, то вскоре пожалеет об этом.



Лев

Вы смотрите в будущее с оптимизмом, который, к сожалению, не всегда обоснован. Если сейчас вы не будете внимательны к мелочам, не постараетесь учесть абсолютно все, то вскоре вам придется менять планы и тратить время на исправление ошибок. Немного скептицизма точно не повредит.





Дева

Сосредоточиться трудно, а отвлекают вас часто. Понятно, что такой день вряд ли пройдет плодотворно. К тому же придется вернуться к каким-то старым делам: выяснится, что они не были завершены должным образом.



Весы

День будет непростым, но серьезные проблемы он вряд ли принесет. Вы обращаете внимание на мелочи, ничего не упускаете из виду и редко ошибаетесь. Часто интуиция подсказывает, как лучше действовать, и вам не нужно долго размышлять, чтобы найти верный ответ на сложный вопрос.



Скорпион

Благоприятный день для важных и ответственных дел. С тем, что другим оказалось не по плечу, вы справляетесь почти без усилий. Вряд ли удастся совершенно избежать недоразумений, но вы найдете способ минимизировать потери. Любые решения лучше принимать самостоятельно. Советы окружающих лишь изредка оказываются полезными.



Стрелец

Вы склонны вести себя эгоистично, игнорировать чужие интересы и потребности. Это может стать причиной ссор. Особенно трудно оказывается поладить с близкими: их неприятно удивляют перемены в вашем поведении. Вам не хочется ни вдаваться в объяснения, ни оправдываться. Ваша реакция на многие замечания часто выглядит слишком острой.



Козерог

Благоприятный день для делового общения, поиска союзников и единомышленников. Возможны интересные знакомства, встречи с людьми, благодаря которым перед вами откроются новые перспективы. Хотя многие готовы помочь, решать самые важные вопросы вы предпочтете самостоятельно. Это разумно: все равно никто не справится лучше и быстрее, чем вы.



Водолей

Отличный день для общения. Особенно хорошо проходят встречи в неформальной обстановке. На них можно обсуждать любые серьезные вопросы: вас наверняка услышат и поймут правильно.









Рыбы

Вряд ли этот день будет особенно плодотворным. Вам трудно сосредоточиться на полезных делах. Часто вы бываете несерьезны, не замечаете того, что требует внимания, переоцениваете свои возможности. К значительным неприятностям все это вряд ли приведет, но осуществлению некоторых замыслов может помешать.





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