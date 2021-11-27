Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

10:33, 27 ноя 2021

Будет возможность наладить деловые отношения, найти новых партнеров и достичь взаимопонимания с коллегами. Порадуют незапланированные встречи с друзьями, поездки, о которых вы узнаете в последнюю минуту. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Подходящий день для того, чтобы заниматься хорошо знакомыми и привычными делами. Быстро разобраться с чем-то новым может быть трудно, не исключены ошибки и просчеты. Но это не значит, что нужно с головой погрузиться в рутину. Можно строить планы, обдумывать разные идеи. Важно только не торопиться с реализацией своих замыслов.



Телец

Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы завершить начатое раньше, навести порядок в делах и подвести итоги. Возможны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати, позволят сделать незапланированные, но очень нужные покупки.



Близнецы

Постарайтесь провести этот день максимально спокойно, по возможности избегая стрессовых ситуаций. Влияние негативных тенденций сильно и может сказываться во всех сферах жизни. Часто вы сами усугубляете существующие проблемы, потому что идете на открытый конфликт, даже не пытаетесь сгладить острые углы. У самых упрямых Близнецов могут появиться влиятельные враги.



Рак

Лучше рассчитывать только на свои силы. Работа над любыми совместными проектами в этот день дается трудно, и это касается не только профессиональной деятельности. Вы можете разочаровать людей, которые вам доверяли, совершить ошибки, из-за которых пострадают другие. Действуя самостоятельно, вы проявляете куда больше осмотрительности и осторожности, добиваетесь лучших результатов.



Лев

Вы слишком беспокоитесь по пустякам, часто раздражаетесь без причины и очень эмоционально реагируете на все, что происходит. Жить станет легче, если вы будете помнить о своих долгосрочных целях и двигаться к ним; мелкие неудачи и трудности будут казаться менее катастрофическими.





Дева

Вам не хватает оптимизма и уверенности в своих силах, многое видится в мрачном свете, поэтому и день оказывается полным переживаний. Возможны напряженные моменты, конфликты и разногласия с людьми, которым непонятна причина вашей раздражительности. Трудно будет конструктивно обсуждать деловые вопросы, отстаивать свою точку зрения в спорах.



Весы

Опасно сильно переоценивать свои возможности, а сегодня вы склонны заниматься именно этим. Лучше не браться в одиночку за сложные и масштабные дела, если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что вы справитесь с ними самостоятельно.



Скорпион

День сложится неплохо, если вы не будете слишком доверчивы. Особенно важна осторожность там, где дело касается денег: сейчас вы склонны расходовать их, не задумываясь о том, когда удастся пополнить запасы. Вероятен прогресс в работе, у вас будет шанс решить сложную и важную проблему, давно не дававшую покоя. После этого откроются новые перспективы, а у некоторых Скорпионов даже поднимется шанс подняться по карьерной лестнице.



Стрелец

Проблем будет неожиданно много, но вы справитесь с ними, если будете действовать последовательно, без лишней суеты. Советы часто бесполезны, лучше поступать так, как подсказывает интуиция. Могут возникать разногласия со старыми знакомыми, даже с самыми близкими людьми порой будет очень трудно поладить. Вам придется приложить усилия, чтобы избежать конфликтов.



Козерог

Отличный день для общения, встреч с друзьями, поиска новых деловых партнеров. Вам удается заинтересовать окружающих своими идеями, все инициативы получают поддержку. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях, начало романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.



Водолей

Вам удается заинтересовать окружающих и завоевать их доверие, вызвать симпатию даже у тех, кому обычно никто не нравится. Могут появиться новые союзники и помощники в работе, которые вскоре станут настоящими друзьями. Не исключено и начало удивительных и захватывающих романтических историй.









Рыбы

Яркий, насыщенный день, полный неожиданностей и приятных сюрпризов. Часто приходится менять планы, но вас это не огорчает: так даже интереснее. Вы стараетесь не упустить ни одной возможности, добиться успехов во всем, за что беретесь. Настойчивость помогает справиться там, где другие растерялись бы.





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