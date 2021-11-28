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Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

10:20, 28 ноя 2021

Звезды гороскопа обещают прилив энергии. Однако будьте осторожны: есть риск потратить все силы на решение одной задачи. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Сегодня перед Овном будет стоять острая потребность сделать все дела и избавиться от обязательств перед другими. Однако не стоит забывать о себе: отдохните, когда расправитесь со всеми задачами. 

Телец
В этот день Тельцу постоянно будут портить настроение окружающие-выскочки, которые постараются выставить вас менее успешным. Не спешите расстраиваться – те, чье мнение действительно имеет значение, не усомнятся в вашем таланте.

Близнецы
Близнецов сегодня будет неоднократно посещать чувство зависти. Из этого острого ощущения можно извлечь выгоду: если вас сильно задевает чей-то успех в определенной сфере, возможно, и вам следует развиваться в этом направлении?

Рак
Раку будет сложно усидеть на одном месте: разные занятия то и дело будут привлекать вас. Звезды советуют быть внимательнее и отдать свое предпочтение лишь одному делу.

Лев
Лев может уделить большое внимание подсчету денег, особенно чужих. Однако заглядывание в чужой кошелек может обернуться неприятностями – гороскоп рекомендует Льву направить свою энергию на любовные дела.


Дева
Деву в этот день может одолеть непонятно откуда возникшая ревность. Впрочем, ни к чему хорошему это чувство не приведет, а с его последствиями придется долго справляться.

Весы
Весы не будут разделять всеобщего прилива энергии и энтузиазма. Оно и к лучшему: вы можете провести время спокойно, без лишних проблем и волокиты, наслаждаясь одиночеством.

Скорпион
К Скорпиону может прийти отличная идея: это может быть какой-то бизнес-план, продвижение в карьере. Звезды однозначно рекомендуют уделить особое внимание этой гениальной мысли – она может привести вас к огромному успеху.

Стрелец
У Стрельца сегодня будет получаться абсолютно все, за что вы решите взяться. Этот день можно использовать для решения задач, к которым вы опасались прикасаться из-за возможной неудачи.

Козерог       
Козерог будет испытывать непреодолимое желание посоревноваться с кем-либо. В этом нет ничего плохого: однозначно стоит себе напомнить, в чем вы лучше других.

Водолей
Не стоит сегодня проявлять особую активность в любовных делах: звезды располагают к ссорам и неурядицам. Лучше заняться домашним бытом, спортом или другим любимым хобби.



Рыбы
В этот день у Рыб будут особенно хорошо получаться творческие проекты. При этом не стоит забывать, что в сутках всего 24 часа, а человеку нужно отдыхать от рабочих дел.

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Теги: Гороскоп на сегодня
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