Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

10:20, 28 ноя 2021

Звезды гороскопа обещают прилив энергии. Однако будьте осторожны: есть риск потратить все силы на решение одной задачи. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня перед Овном будет стоять острая потребность сделать все дела и избавиться от обязательств перед другими. Однако не стоит забывать о себе: отдохните, когда расправитесь со всеми задачами.



Телец

В этот день Тельцу постоянно будут портить настроение окружающие-выскочки, которые постараются выставить вас менее успешным. Не спешите расстраиваться – те, чье мнение действительно имеет значение, не усомнятся в вашем таланте.



Близнецы

Близнецов сегодня будет неоднократно посещать чувство зависти. Из этого острого ощущения можно извлечь выгоду: если вас сильно задевает чей-то успех в определенной сфере, возможно, и вам следует развиваться в этом направлении?



Рак

Раку будет сложно усидеть на одном месте: разные занятия то и дело будут привлекать вас. Звезды советуют быть внимательнее и отдать свое предпочтение лишь одному делу.



Лев

Лев может уделить большое внимание подсчету денег, особенно чужих. Однако заглядывание в чужой кошелек может обернуться неприятностями – гороскоп рекомендует Льву направить свою энергию на любовные дела.





Дева

Деву в этот день может одолеть непонятно откуда возникшая ревность. Впрочем, ни к чему хорошему это чувство не приведет, а с его последствиями придется долго справляться.



Весы

Весы не будут разделять всеобщего прилива энергии и энтузиазма. Оно и к лучшему: вы можете провести время спокойно, без лишних проблем и волокиты, наслаждаясь одиночеством.



Скорпион

К Скорпиону может прийти отличная идея: это может быть какой-то бизнес-план, продвижение в карьере. Звезды однозначно рекомендуют уделить особое внимание этой гениальной мысли – она может привести вас к огромному успеху.



Стрелец

У Стрельца сегодня будет получаться абсолютно все, за что вы решите взяться. Этот день можно использовать для решения задач, к которым вы опасались прикасаться из-за возможной неудачи.



Козерог

Козерог будет испытывать непреодолимое желание посоревноваться с кем-либо. В этом нет ничего плохого: однозначно стоит себе напомнить, в чем вы лучше других.



Водолей

Не стоит сегодня проявлять особую активность в любовных делах: звезды располагают к ссорам и неурядицам. Лучше заняться домашним бытом, спортом или другим любимым хобби.









Рыбы

В этот день у Рыб будут особенно хорошо получаться творческие проекты. При этом не стоит забывать, что в сутках всего 24 часа, а человеку нужно отдыхать от рабочих дел.





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