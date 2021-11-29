Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
08:10, 29 ноя 2021
Сегодня звезды располагают к проявлениям творчества и любви. Вместе с тем день плох для скучной, монотонной работы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».
Овен
Сегодня явно ваш день: у вас все будет получаться легко и просто. Овен сможет и продуктивно поработать, и хорошо отдохнуть, также его ждут приятные сюрпризы.
Телец
Сегодня терпение Тельца будет постепенно доходить до предела. День будет полон событиями, которые могут привести к значительной вспышке гнева – к этому вас то и дело будут подталкивать окружающие.
Близнецы
День у Близнецов пройдет спокойно и расслабленно. Впрочем, не стоит расслабляться: сегодня может подвернуться тот самый шанс, чтобы проявить себя и обойти конкурентов.
Рак
Раку захочется провести время с самыми близкими людьми. Звезды не советуют оставаться дома одному: позовите на прогулку человека, рядом с которым вам максимально комфортно.
Лев
Как бы Льву не хотелось сегодня отдохнуть, расслабиться не получится. Обстоятельства будут вас вынуждать решать сложные рабочие задачи: справьтесь с этими вызовами достойно.
Дева
Деве день сулит неожиданные сюрпризы, особенно в любовных делах. Роман, который может завязаться сегодня, однозначно будет непростым и оставит много воспоминаний.
Весы
Для окружающих Весы сегодня могут показаться олицетворением спокойствия, однако только вы будете знать о кипящих внутри эмоциях. В этот день всем просто противопоказано раздражать вас.
Скорпион
Звезды рекомендуют Скорпиону не пытаться справиться самому со сложными проблемами, а просто отдаться течению. Если вас застанут неожиданные ситуации – доверьтесь интуиции.
Стрелец
Стрельца сегодня внезапно настигнет творческий порыв: вам непременно захочется что-то создавать. Не стоит противиться – из спонтанных действий может родиться важный проект.
Козерог
Козерога поджидают непредвиденные обстоятельства, однако вас так просто не пронять. В целом день пройдет продуктивно, особенно если вы не будете отвлекаться на возникающие помехи.
Водолей
В целом день у Водолея пройдет умиротворенно. Но сегодня могут произойти события, которые перевернут все с ног на голову: не стоит пугаться, они не будут иметь негативные последствия.
Рыбы
В жизни Рыб сегодня приключится что-то необычное, но звезды настоятельно рекомендуют не терять голову. Необдуманные поступки в этот день будут иметь серьезное влияние на будущее.