Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 30 ноя 2021

Сегодня благоприятный день для общения с сотрудниками или руководством, обращения в государственные учреждения или организации, считают звезды. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Ваш иммунитет будет ослабевать. Рекомендуется пропить комплекс витаминов и начать закаливание. Спать до полудня крайне вредно. День судит много интересного, но из-за лени вы можете упустить главное. Постарайтесь не видеться с неприятными людьми.



Телец

Не стоит торопиться. Ваша цель – только ваша, никто не может помешать на этом пути. Главное составить четкий и продуманный план по реализации. Не забывайте отдыхать и заботиться о своем состоянии.



Близнецы

Личная жизнь большинства Близнецов будет подчинена интересам дела или попросту отойдет на второй план. Сейчас на романтические отношения не останется ни времени, ни сил. Пересмотрите свои приоритеты, иначе в сфере личной жизни наступит эмоциональный голод.



Рак

Сегодня лучше умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Тяжелые испытания или неожиданные препятствия могут сбить вас с выбранного пути. Не отказывайтесь от дружеской поддержки.



Лев

Вам будет трудно организовать свой день. Нехватка времени, ненужная суета, ссоры по пустякам преследуют вас. Для разрядки атмосферы ничего никуда не торопитесь, попросите прощения у близких, сами простите их. Спокойный отдых, продолжительный сон — вот то, что вам сейчас нужно.





Дева

В ближайшее время могут ухудшиться отношения с близкими. День чреват проблемами и недоразумениями. Ваши благостные намерения не будут замечены. Нужно перенести решение задач на следующую неделю. Помехами в общении могут стать давно забытые ссоры.



Весы

Личная жизнь может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Также испытания ждут в отношениях между родителями и детьми.



Скорпион

Духовные поиски себя принесут успокоение и душевное равновесие. Сегодня будьте осмотрительны в высказывании личного мнения. Возможны неприятности в отношениях с партнерами по бизнесу. Проявляя эмоции, помните о сдержанности и такте.



Стрелец

Неблагоприятное расположение планет может затормозить прогресс в профессиональной сфере. Ваше умение учиться и получать образование самостоятельно поможет избежать ошибок и восстановить утраченные позиции.



Козерог

Возможно получения благоприятного известия, которое решит многие проблемы. Поверхностное знакомство перерастет в крепкие любовные отношения. Вам откроются новые пути и горизонты, исчезнут преграды на пути к цели.



Водолей

Ваша жизненная энергия сегодня будет на пике. Высшие силы поддерживают вас, сейчас можно уверенно смотреть в будущее. Однако стоит быть осторожным в общении, соблюдать чувство такта, понимания, терпения.









Рыбы

Сегодня вам предстоит выбор: на одной чаше весов будет семья, а на другой расположится личная жизнь. Расставить приоритеты придется самостоятельно, ведь это нелегкое испытание – ваша проверка. Слушайте подсказки свое сердце, оно укажет верный путь.





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