Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:14, 01 дек 2021

Благоприятный день у всех Знаков Зодиака для работы с финансами, все депозиты, облигации и акции принесут доходность. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня не лучший день для перемен. Проявите упорность, но не принимайте порывистых решений и не совершайте необдуманных поступков. Вы почувствуете упадок сил, поэтому занятия спортом не принесут желаемого, от него лучше отказаться.



Телец

Все сны сегодня вещие, постарайтесь уделить им внимание и правильно истолковать. Непростые ситуации испортят настроение, но лучше избавиться от негатива сразу же, не принимая его в сердце. Тогда любые эмоциональные волнения не смогут напугать вас.



Близнецы

Начните день с занятий физкультурой. Можно успеть многое, восстановив внутренний ресурс. Сегодня близкие помогут решить небольшие бытовые проблемы. Все встречи пройдут комфортно и приятно.



Рак

Постарайтесь оградить себя сегодня от лишних разговоров и пустословия. Эмоционально вам будет сложно пережить любые колкости в свой адрес. Постарайтесь провести день в уединении, чтобы избежать возможных расстройств. Близкие люди сегодня будут на вашей стороне и всем помогут.



Лев

Сегодня фортуна помогает терпеливым, а гордыня сыграет в злую шутку, отдалив от джекпота. Вечером вас ожидают хорошие события. Обыденность может испортить отношения в личной жизни.





Дева

Откажитесь от вложений. Любые заемщики не оправдают вашего доверия, возможны убытки. Обязательно отдохните вечером. Все негативные эмоции в отношении к незнакомцам не стоят потраченных нервных клеток.



Весы

Будьте сдержанным и понимающим, исключите любые ссоры и конфликты. Разрешите себе стать на время зависимым от своих партнеров, они оценят это и приведут вас к успеху. Сохраняйте позитивный настрой и будьте добрее к окружающим вас людям.



Скорпион

Исключайте любые конфликты и недопонимания, сохраните мир и гармонию в отношениях. Путь, который только открывается перед вами, стоит пройти медленно и уверенно. Только так наступит стабильная белая полоса в жизни.



Стрелец

Будьте очень внимательны в расчетах и планах на будущее, потому что ошибки могут привести к финансовым потерям и большим проблемам. Сегодня ваши близкие и родные могут относиться к вам с недоверием и подозрением, ослабив свою поддержку.



Козерог

Сегодняшний день весьма благоприятен и несет в себе оптимистичные надежды на светлое будущее. В ваших силах будет открыть перед близкими новые двери и горизонты, невзирая на ваше местоположение. Будьте активны и добры ко всем.



Водолей

В профессиональной сфере возможны некоторые сложности. Упадок сил сыграет не в вашу пользу, не давая в полной мере реализовать все задуманные планы. Поэтому необходимо поберечь себя и отложить дела на потом.









Рыбы

Посвятите сегодняшний день прогулкам на свежем воздухе и активным видам спорта. Неожиданная новость может подтолкнуть вас к импульсивным решениям и рискам, но не спешите следовать по этому пути, будьте осмотрительны и дальновидны.





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