Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 02 дек 2021

Окружающие чаще обычного просят о помощи, к тому же порой вы просто вынуждены вмешиваться в дела людей, судьба которых вам небезразлична. Важно при этом вести себя максимально деликатно, иначе возможны ссоры. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Будет много дел и забот. Возможно, у вас и минуты не найдется для отдыха и восстановления силы. К счастью, энергии хватит на то, чтобы довести все начатое до конца.



Телец

Вы энергичны, решительны, стремитесь как можно быстрее достичь поставленных целей. Шансы добиться успеха высоки, однако важно правильно оценивать свои возможности, не браться за то, с чем нельзя справиться в одиночку.



Близнецы

Благоприятный день для полезных занятий. Если вы возьметесь за какое-то сложное и важное дело, то отлично справитесь с ним, быстро получите нужный результат. Также можно добиться успехов в учебе, но для этого потребуется чуть больше терпения и усидчивости.



Рак

Очень удачным будет утро. Это время подходит для решения важных вопросов, дает шанс хорошо провести переговоры, довести до конца то, что было начато раньше. Лучше ничего не откладывать на потом, особенно если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в том, что удастся достичь нужного результата.



Лев

Не ждите слишком многого от окружающих. Возможно, они сейчас просто не могут правильно понять и оценить хорошие идеи, поэтому и не поддерживают вашу инициативу. Трудно будет договориться с теми, с кем вас связывают общие цели и планы. Поводов для разногласия возникает много, а идти на уступки вряд ли кто-то захочет. Справиться со многими трудностями вам помогает опыт. Именно он подсказывает, как лучше поступить, чтобы достичь нужного результата.





Дева

Отличный день для общения. Вы легко находите подход к людям, быстро догадываетесь, кого и чем можно заинтересовать. Разногласия могут возникать, но они оказываются полезными, потому что помогают найти самое эффективное решение.



Весы

Спокойный благоприятный день, одинаково хорошо подходящий и для полезных дел, и для отдыха. Вы настроены позитивно, способны во многом найти плюсы. Это нравится окружающим, к вам тянутся люди, которым не удается самостоятельно настроиться на оптимистический лад.



Скорпион

Стоит проявить терпение и самообладание; именно эти качества сегодня позволят вам избежать серьезных проблем. Возможным становится удачное решение вопросов, которые в последнее время не давали вам покоя.



Стрелец

Отличный плодотворный день, есть шанс справиться с тем, что раньше не удавалось. Важно верить в свои силы. Пусть вас не пугают сложные проекты и оригинальные решения; сегодня звезды на вашей стороне, и этим можно пользоваться. Интуиция безошибочно подсказывает, когда лучше проявить осторожность, а когда стоит пойти на риск.



Козерог

Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете, чем можно заинтересовать людей, как привлечь их на свою сторону. Легко будет завоевать симпатию тех, кто вам нравится. Достаточно вести себя естественно, и вы произведете хорошее впечатление. К тому же сегодня ваша репутация работает на вас. Может выясниться, что о вас говорят много хорошего, а вы об этом раньше и не догадывались.



Водолей

Если у вас большие планы, их, вероятно, придется скорректировать. Могут потребовать срочного решения какие-то бытовые проблемы, не исключено, что придется перенести на потом встречи, которых вы ждали с нетерпением.









Рыбы

Трудно сохранять спокойствие. Достаточно пустяка, чтобы вы расстроились, начали переживать и тревожиться. Могут теряться нужные вещи, а важная информация – поступать с запозданием. Это очень мешает в делах, вам редко удается довести начатое до конца.





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