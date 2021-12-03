Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 03 дек 2021

Все важные дела и встречи лучше отложить на вторую половину дня. Вероятны конфликтные ситуации, напряженные моменты. Постарайтесь не ссориться с теми, кто вам дорог: помириться будет трудно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Не торопитесь. В первой половине дня желание достичь поставленных целей будет очень сильным, и именно оно может заставить вас совершить поступки, о которых позже придется пожалеть. Запаситесь терпением. Если дождаться благоприятного момента и лишь после этого начать действовать, достичь нужного результата будет гораздо проще.



Телец

Пустые разговоры отнимают очень много времени и часто мешают уделить внимание делам. Вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то важном, вы обсуждаете вещи, которыми даже не интересуетесь всерьез. Некоторым Тельцам к тому же придется иметь дело с несимпатичными и сложными в общении людьми. Старайтесь сохранять самообладание, иначе конфликта не избежать.



Близнецы

Значительная часть дня будет посвящена решению домашних проблем. Вероятно, это потребует расходов. Например, может выйти из строя бытовая техника и придется заменить ее или оплатить срочный ремонт. Вы не останетесь на мели, но необходимость расставаться с деньгами вас огорчит.



Рак

Напряженный день. Вам трудно держать себя в руках, иногда из-за вашей раздражительности страдают те, кто вам особенно дорог. Возможны семейные конфликты, причем возникают они порой из-за ерунды. При этом в течение дня не раз могут возникать ситуации, в которых вам потребуется поддержка близких. Иногда может казаться, что вы остались наедине со своими проблемами. К счастью, это не так.



Лев

Противоречивый день, насыщенный и очень интересный. Многое нужно делать быстро, решительно, не задумываясь. Вам это часто не нравится – хочется более размеренного течения событий, возможности сделать паузу. Но тратить время напрасно не стоит, потому что у вас есть шанс добиться заметного прорыва в делах, приблизиться к своей цели. Чем меньше вы беспокоитесь и чем больше планируете, тем лучше.





Дева

Никуда не торопитесь, но не теряйте время зря. Звезды сегодня на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы достичь давно поставленных целей. Можно вернуться к старым планам, идеям, которые раньше не удалось осуществить. Не исключено, что сегодня вам помогут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного.



Весы

Не все дается легко, но вы не теряете душевного равновесия. Этот день позволяет решить многие проблемы, особенно хорошо вы справляетесь там, где дело касается финансов. Выяснится, что вы обладаете незаурядными предпринимательскими способностями, можете преуспеть в коммерческой деятельности.



Скорпион

Благоприятный день. Вы решительны и энергичны, старайтесь ничего не откладывать на потом. Именно такой подход дает шанс достичь больших успехов. К тому же вам во многом везет. Этим стоит воспользоваться, чтобы довести до конца важное дело, решить вопрос, который долго не давал вам покоя.



Стрелец

Трудно будет сохранять здравый смысл и противостоять соблазнам. Вас влечет все яркое и необычное, хочется внести в свою жизнь какое-то разнообразие, а иногда – и кардинально изменить ее. Вместо того, чтобы заниматься текущими делами, вы мечтаете о будущих головокружительных успехах. В результате вы часто допускаете ошибки, а иногда и просто не можете довести начатое до конца.



Козерог

Неплохой день, хоть и не особенно плодотворный. Может быть много мелких дел и забот, но вы с ними справитесь, потому что ни одной минуты не захотите тратить напрасно. Важно не переоценивать свои силы, иначе вы уже в середине дня почувствуете, что очень устали, и будете вынуждены отложить какие-то дела на потом.



Водолей

Очень насыщенный день. Дел много, и все они требуют именно вашего внимания; едва ли хоть что-то можно будет поручить другому человеку. К тому же те, кто прежде обещал поддержку, сейчас слишком заняты решением собственных проблем, так что вам приходится действовать в одиночку.









Рыбы

Начало дня будет трудным. На это время лучше не планировать каких-то сложных и утомительных дел, физических нагрузок желательно избегать. Отложите ответственные встречи и переговоры, если ситуация это позволяет: вам трудно будет выбрать верную линию поведения, найти нужные слова.





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