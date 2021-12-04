Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

10:28, 04 дек 2021

Если вы не уверены в собственном опыте и интуиции, посоветуйтесь с людьми, которые уже не раз выручали вас: их подсказки не будут лишними. Вообще, в этот день очень полезно обращаться за рекомендациями к тем, кто знает больше, чем вы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике рубрике «Гороскоп».







Овен

День не самый простой, но все же достаточно удачный. Постарайтесь провести его с пользой. Прежде чем взяться за любое дело, убедитесь, что для этого наступил подходящий момент, иначе вы рискуете потратить напрасно много сил. Взвешенные решения всегда оказываются удачнее спонтанных, а хорошо продуманные шаги позволяют быстрее достичь цели.



Телец

Если вы запланировали важные дела, не откладывайте их на вторую половину дня. С утра у вас, возможно, не будет настроения, но дальше возникнут более серьезные преграды, так что стоит все же взять себя в руки.



Близнецы

Не спешите. Утром может показаться, что все против вас, все идеи плохи, все начинание безнадежны. Много времени отнимают пустые разговоры и споры, часто из-за них не удается закончить работу в срок, сделать все, что было запланировано.



Рак

Беспокойный день. Для вас сегодня особенно важно, чтобы все и у всех было хорошо, но на это рассчитывать не приходится. Вы стараетесь помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации, но это не всегда удается.



Лев

У вас отлично получается мечтать и витать в облаках, а вот реально оценить сложившуюся ситуацию не удается. Именно поэтому вы рискуете допустить ошибку, сделать то, о чем позже придется пожалеть. Лучший способ избежать этого – посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете. Интересно, что иногда хорошие советы дают те, кто имеет лишь приблизительное представление о ваших делах.





Дева

Отличный день для деловых встреч, обсуждения рабочих вопросов. Хорошо проходят собеседования, вам удается произвести приятное впечатление. Может быть трудно сосредоточиться на рутинных, однообразных делах. Представители знака, которым придется весь день работать в одиночестве, быстро заскучают.



Весы

Не все дается легко, но вы сохраняете оптимизм, и это правильно: ситуацию можно изменить к лучшему, если постараться. Дайте волю фантазии. Сегодня нужны необычные действия, смелые идеи, оригинальные импровизации. Привычные методы не позволяют достичь нужных результатов.



Скорпион

День проходит очень плодотворно, и это ваша заслуга. Вы не согласны ни сидеть без дела, ни откладывать запланированное на потом, поэтому даже не в самых благоприятных отношениях предпочитаете действовать решительно. Настойчивость поможет преодолеть любые преграды, однако проще будет тем, кто найдет себе союзников. Лучше подумайте заранее, к кому обратитесь за поддержкой.



Стрелец

Нервничаете вы много, но в основном зря. Этот день сложится не так плохо, как может показаться с утра, когда все будет идти не по плану. Чем дальше, тем заметнее становится влияние позитивных тенденций. Появляется шанс укрепить свои профессиональные позиции, показать, на что вы способны. Беседа с руководством в неформальной обстановке может оказаться очень полезной.



Козерог

Отличный день для общения с людьми, которые разделяют ваши деловые интересы, творческие увлечения или хобби. Можно узнать что-то полезное, получить хорошие советы или просто объединиться с теми, кто вам симпатичен и интересен. Не исключено, что изменится ваш взгляд на какие-то привычные вещи, и вы поймете, что нужно предпринять, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.



Водолей

Старайтесь не рисковать: осторожность, особенно в важных делах, сегодня очень важна. Если вы будете торопиться, то можете попасть в сложную ситуацию, потерять то, что получили с большим трудом. Напряженно складываются деловые отношения, у окружающих могут появиться к вам претензии. Старайтесь любые беседы вести максимально конструктивно, избегая открытого конфликта.









Рыбы

Старайтесь сохранять эмоциональное равновесие. Сегодня это трудно, потому что окружающие, кажется, сговорились и специально испытывают ваше терпение. К тому же многое идет не так, как ожидалось, и приходится быстро менять планы – тут бы и самые хладнокровные начали нервничать.





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