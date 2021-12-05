Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

09:53, 05 дек 2021

День подходит для полезных дел, для серьезной работы, требующей сосредоточенности и внимания к деталям. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Вам удастся сегодня добиться высокого мастерства в профессиональной деятельности. И этому поспособствует ваше прекрасное самочувствие и физическая составляющая. Ваши способности будут широкими и разнообразными. От вас потребуются специальные навыки, ваш талант и интеллект. Все у вас обязательно получится. А если будете участвовать в каком-то престижном конкурсе, то призовое место вам обеспечено.



Телец

Сегодня астрологи советуют как можно больше заниматься спортом, пытаться израсходовать всю свою энергию. Этот день будет удачным также для таких видов спорта как аэробика и шейпинг. Однако не стоит заниматься экстремальными видами спорта. В плане здоровья не стоит пренебрегать первоначальными симптомами болезни, лучше обратиться к врачу даже при малейшем дискомфорте.



Близнецы

Близнецам в этот день желательно ограничить круг общения только любимым человеком. Звезды подсказывают, что сегодня вам захочется быть самим собой и оценить это в полной мере может лишь ваша пассия. Если вы пока одиноки, активнее участвуйте в развлекательных мероприятиях.



Рак

День подходит для решения финансовых вопросов. Становится ясно, и как заработать деньги, и на что их стоит потратить. Не исключено, что появятся какие-то идеи, касающиеся собственного бизнеса. Пока не стоит ни с кем делиться замыслами: сначала обдумайте их самостоятельно.



Лев

Не исключено, что вы будете сегодня разражаться из-за тех людей, которые не желают выполнять свою работу, а пытаются переложить ее на вас. Вам не свойственно выполнять чью-то работу, вы не будете к этому готовы – ни морально, ни физически.





Дева

Уделите особое внимание своему рациону, в нем должны содержаться все необходимые вам элементы. Этот день неблагоприятный для новых покупок и посещения косметологов. Однако он будет удачным для физических нагрузок, релаксации, медитации, занятий йогой. Уделите этот день своему духовному здоровью.



Весы

Не исключено, что слишком принципиальное отношение к разногласиям в вашей паре приведет к нарушению гармонии между вами и второй половинкой. Постарайтесь проявить гибкость в общении с партнером. Одиноким Весам придется разбираться в психологических проблемах своего положения.



Скорпион

Посещение врачей стоит перенести на какой-либо другой день, сегодня астрологи не советуют прибегать к их услугам. Удачный день для занятия плаванием, если вы раньше не занимались этим видом спорта, то астрологи рекомендуют присмотреться к нему. Нежелательны в этот день диеты, они не будут способствовать похудению, лучше их отложить до лучших времен.



Стрелец

Не всегда легко сосредоточиться на решении задач, которые требуют не столько творческого подхода или каких-то специальных навыков, сколько аккуратности и терпения. Вы быстро начинаете скучать и часто отвлекаетесь. Но это не помешает вам неплохо справиться и успешно завершить дела.



Козерог

Возможно, в этот день вы будете не склонны к каким-то переменам в личной жизни. Напротив, стабильность и размеренная жизнь с любимым человеком принесут вам ощущение счастья. Одиноких Козерогов ждут серьезные финансовые траты, связанные с устройством личной жизни.



Водолей

Это подходящий день для семейных дел, общения с родственниками, каких-то нехитрых домашних развлечений. Можно пригласить в гости друзей: всем будет весело. Обратите внимание на идеи, которые появятся поздно вечером. Позже вы к ним обязательно вернетесь.









Рыбы

Для вас зеркало – это способ увидеть состояние вашего здоровья. Взгляните в него, что вы видите. Все недостатки и проблемы здоровья отпечатываются на ваших кожных покровах. Присмотритесь к своему здоровью, в этот день вы будете склонный к аллергическим реакциям.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram