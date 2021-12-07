Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:08, 07 дек 2021

Сегодня некоторым знакам Зодиака нужно максимально расслабиться и взглянуть на мир по-новому! Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Ваши навыки межличностного общения обеспечат вам лучшее предложение от лучших в бизнесе. Но это не единственная причина, по которой вы носите эту заразительную улыбку на лице. Овен, желание, о котором вы давно мечтали, сбывается, и самым счастливым образом.



Телец

В мире, который постоянно прославляет занятых, вы узнаете, как важно находиться в настоящем моменте. В то время как некоторые вещи проявляются на реактивной скорости, другие — только саженцы. Продолжайте дарить им любовь и заботу, в которой они нуждаются, с внутренним знанием того, что все проявляется в идеальное время.



Близнецы

Сегодня, когда дела пойдут на спад, вы обнаружите в себе внутреннего комика, который покажет всем окружающим вашего другого я. На заметку, напишите об этом в своем дневнике или на планшете. Кто знает? Это может быть интересным слоем для вашего следующего сценария, художественного произведения или представления. Что касается хаоса, с которым вы сейчас сталкиваетесь, поверьте, что он носит временный характер.



Рак

Откройте глаза и осмотритесь вокруг: тогда ваше внимание к деталям поразит даже любого ювелира. Но шедевр — не результат совпадения, а дитя долгих лет упорного труда. Пусть ваша работа будет вам вдохновением для дальнейших усилий. Раки, вы в процессе созидания лучшей жизни!



Лев

Лев, научись носить свои синяки как почетные знаки. Нет, вы не прославляете боль! Вы признаете свою силу победить в сложных обстоятельствах. Те, кто заставили вас хотеть полностью отказаться от своей миссии. Отпустите веру, что жизнь — это всего лишь борьба, особенно когда Вселенная хочет, чтобы вы верили в обратное. Постоянно произносите: «Я заслуживаю лучшего и принимаю это сейчас. Все мои потребности и желания удовлетворяются, прежде чем я даже спрашиваю».





Дева

Надежда, исцеление и выздоровление находятся на картах для вас, наряду с внутренним знанием о том, что дела идут по очереди к лучшему. Сделайте заботу о себе приоритетом! Думайте об этом как о заправке ваших резервов на все действия, которые еще впереди.



Весы

Позвольте себе измениться, благодаря алхимии любви. Позвольте себе освободить место для тех людей, которые поливают вас и поддерживают ваш рост. Весы, твои межличностные отношения займут центральное место в ближайшие дни.



Скорпион

Акт балансировки может проявиться сегодня как вызов. Подумайте, прежде чем ставить свои личные проекты на второй план из-за своих профессиональных обязанностей или компромисса в своей рутине самообслуживания для клиентов, которые слишком требовательны для своего блага. Умение лучше управлять своим временем навсегда изменит игру для вас.



Стрелец

Тем, кто боролся с бессонницей, пора взять вещи в свои руки. Остроумный совет, который поможет вам привести ваш цикл сна в порядок: чашка лаванды или ромашковый чай, заваренный с намерением. Хранение аметиста под подушкой также поможет вам с легкостью путешествовать по другим сферам.



Козерог

Хранить секреты не очень весело, особенно от ваших близких. Поговорите о вещах, от которых вы уклонялись. Ваша честность будет оценена со временем, даже если это не сейчас. Некоторые из вас могут чувствовать себя мишенью для других. Не позволяйте сплетням доходить до вас, особенно потому, что они не имеют под собой основания в реальности.



Водолей

Водолей, это день для того, чтобы замедлиться, дышать и позволить вашим чувствам взять верх. Остановитесь, чтобы запечатлеть образ идеального заката в ваших глазах. Позвольте себе подняться ароматами этого яблочно-коричного чая, прежде чем сделать глоток.









Рыбы

Окончания и начала происходят одновременно. Создание пространства для нового может принести больше радости, чем вы можете себе представить. Для некоторых из вас это может стать поворотным моментом в вашем профессиональном путешествии. Обратите внимание на проект, который вы проявляете. Он обещает поставить вас на карту по всем правильным причинам.





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