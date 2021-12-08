Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:08, 08 дек 2021

Луна находится в фазе роста — это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Неплохо идут дела с недвижимостью, благоприятна общественная и политическая работа. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Общая атмосфера сегодняшнего дня для вас будет благоприятной, однако не исключены мелкие неожиданности. Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Ваше волнение может стать причиной неверных поступков, о которых впоследствии придется пожалеть. Если на своём рабочем месте вы не видите перспектив карьерного роста, то вам следует знать, что сейчас удачное время для смены профессии.



Телец

Вы можете исправить прошлые ошибки и помириться с теми, кого невольно обидели. Прислушивайтесь к своим желаниям, их надо выполнять. Быть может, вам следует устроить себе небольшой праздник? Опасайтесь инфекций и простуды, берегите здоровье. Неважное самочувствие не позволит вам полностью воплотить намеченные планы. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать испытанным способом, не экспериментировать и избегать риска, к которому, вероятно, вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность.



Близнецы

День в целом обещает быть успешным и поможет вам решить много различных проблем — как на работе, так и в личной жизни. Фортуна наконец повернулась к вам лицом. Будьте уверены в себе, и всё получится. Не рекомендуется брать деньги в долг – отдавать будет тяжело. Если есть такая возможность, то проведите некоторое время в кругу друзей и единомышленников. Наступает подходящий период для творчества, но чтобы создать настоящий шедевр, вам необходимо зарядиться позитивной энергией.



Рак

Начните день, не слишком напрягая свои силы и концентрируясь на самых насущных задачах. Принимайте решение, опираясь на интуицию, она не подведет. Не нужно также пренебрегать советами проверенных друзей. Не переедайте, высыпайтесь, старайтесь беречь силы — и тогда никакие заболевания вам не будут страшны. Сегодня можете смело приниматься за самые амбициозные проекты.



Лев

Сегодня звёзды не советуют вам проводить важные переговоры, поскольку вам будет трудно сосредоточиться на определенной теме разговора, а также придется пойти на серьезные уступки. Если вы решите в этот день заняться какими-либо финансовыми операциями, звезды окажут вам необходимую помощь. Но имейте в виду: вас даже могут ограбить, так что будьте бдительны в общественных местах.





Дева

Целый день вы будете чувствовать бодрость и энергичность. Сегодня можно приступить к ответственным делам. Планы, намеченные на этот день, могут разрушиться в последний момент. Но не переживайте, все, что ни делается – к лучшему! День покажется вам трудным, но, несмотря на усталость, вы будете гордиться собой. Вы наконец-то решите проблемы, которые давно не давали вам покоя.



Весы

Ваше очарование и шарм привлечет к вам интересных людей. Почти всё будет удаваться во многом благодаря вашей инициативе. Профессиональный успех и удача в любви на этой неделе будут идти рука об руку. Одиноким представителям вашего знака Зодиака сейчас нужно быть на виду. Есть шанс встретить интересного собеседника и даже изменить свой социальный статус.



Скорпион

Вы ждете момента, чтобы начать очередное приключение с новой силой после периода «эмоционального затишья» последних нескольких месяцев. Знайте, что ваш «звездный час» почти наступил. Теперь у вас есть стратегия, цель и все необходимые средства в вашем распоряжении, чтобы добиться успеха. Но придётся усердно потрудиться. Соберите свои силы и приготовьтесь к действию.



Стрелец

Не пытайтесь сегодня решить все текущие дела и проблемы: это время абсолютно не способствует коренным изменениям в жизни. Вами может овладеть ложное ощущение всемогущества, покажется, что вы способны решительно на всё. Поэтому постарайтесь не давать таких обещаний, которые вы не смогли бы выполнить. Вторую половину дня посвятите себе, вам нужно отвлечься и отдохнуть. Можно устроить вечеринку с друзьями либо посетить какое-то интересное мероприятие.



Козерог

Если вам нужен дополнительный источник заработка, то попробуйте поискать подработку. Чего сейчас точно не следует делать – так это занимать деньги в банке. Лучше воздержаться от посещения банка или другого финансового учреждения. Ваша нервная система сейчас особенно уязвима. Избавиться от перенапряжения вам помогут баня или сауна. Короткая пробежка также пойдет на пользу.



Водолей

Звезды сулят вам приятную встречу, которая для одиноких представителей вашего знака может стать очень важной. Также у вас может возникнуть желание пожаловаться на свою работу, людей, с которыми вы работаете или на вашего работодателя. Но звёзды советуют вам более позитивно смотреть на происходящее. Если вы отбросите строгость и целиком расположитесь к людям, то будете вознаграждены.









Рыбы

Распланируйте жизнь на месяц вперёд, в зависимости от ваших приоритетов. Это поможет добиться хорошего результата во всех сферах деятельности. Отвлекитесь от постоянного решения чужих проблем! Сосредоточьтесь на себе и своих ощущениях. Сатурн будет оказывать негативное воздействие на представителей вашего знака Зодиака, так что возможны ошибочные поступки.





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