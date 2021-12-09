Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:06, 09 дек 2021

Не исключены необычные знакомства. Вы многим нравитесь, а на самых впечатлительных производите просто неизгладимое впечатление. Возможно, кто-то влюбится с первого взгляда. Вы же вряд ли потеряете голову, даже если проникнетесь симпатией. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Удачный благоприятный день. Решить многие задачи удается быстрее, чем вы ожидали, и у вас остается достаточно времени для каких-то интересных дел, встреч со старыми друзьями, да и просто для отдыха. Полезно будет вспомнить о давнем хобби. То, чему вы когда-то научились просто из интереса, неожиданно окажется полезным.



Телец

Начало дня будет непростым, но со временем ситуация изменится к лучшему. Поэтому запаситесь терпением и не спешите с выводами. Стоит с особой осторожностью относиться к любым предложениям, даже самым привлекательным. К сожалению, есть опасность, что вас просто водят за нос.



Близнецы

Важно правильно оценивать ситуацию. Вы склонны строить иллюзии и переоценивать свои возможности, а потом страдать, когда игнорировать реальное положение дел станет невозможно. Измените точку зрения, и вы увидите, как лучше действовать, чтобы достичь поставленных целей.



Рак

Не откладывайте важные дела и ответственные встречи: для них подходит утро, а вот потом влияние негативных тенденций даст о себе знать, могут возникнуть затруднения. Лучше не рисковать деньгами, особенно чужими или взятыми в кредит; тут интуиция может вас подвести. С точки зрения личных отношений день благоприятен.



Лев

Очень благоприятный день для любых полезных дел. Вам удается сосредоточиться на важном и не отвлекаться на все остальное – именно это позволяет быстро достичь нужных результатов. Помощь окружающих вряд ли потребуется, но если ее предложат – не отказывайтесь: люди, которые сегодня вас поддержат, со временем станут настоящими друзьями.





Дева

Сложный день. Вы часто переживаете из-за пустяков, а вот что-то важное можете упустить из виду. Не стоит слишком много думать о прошлом или отдаленном будущем: такие мысли притупляют ваше внимание, не дают сосредоточиться на текущих делах.



Весы

Этот спокойный день едва ли ознаменуется какими-то значительными событиями, но в целом сложится удачно. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания: чем меньше окружающие знают о том, чем вы заняты, тем лучших результатов можно достичь. Не хвастайтесь успехами, но и неудачи не обсуждайте. С малознакомыми людьми стоит говорить только на нейтральные темы, чтобы случайно не выдать важный секрет.



Скорпион

День подходит для общения, хорошо проходят любые важные встречи. Вам удается найти подход к людям, которых вы прежде совсем не понимали. Не исключено начало плодотворного сотрудничества или работы над совместным проектом, благодаря которому перед вами вскоре откроются новые перспективы.



Стрелец

Удачный плодотворный день, обещающий прогресс во многих делах. Вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если проявите изобретательность, не побоитесь смелых экспериментов. Часто оказываются самыми удачными те решения, которые подсказывает интуиция. Но вам далеко не всегда удается объяснить окружающим, почему вы поступаете так, а не иначе.



Козерог

Непростой день. Найти общий язык с окружающими удается не всегда, часто возникают конфликты, которые заставляют вас нервничать. Трудно будет довести до конца дела, начатые раньше: может выясниться, что вы чего-то не учли или не заметили. К тому же критикуют вас гораздо больше, чем обычно, и оправдываться приходится чаще. Все это, конечно, не улучшает настроения.



Водолей

В важных делах старайтесь рассчитывать только на свои силы. К сожалению, сегодня мало кому можно доверять. Люди, которые действительно хотели бы поддержать вас, не всегда могут это сделать; остальные же просто слишком заняты собственными делами и не интересуются вашими.









Рыбы

День будет очень беспокойным. Вы склонны переживать из-за пустяков, любые неприятности кажутся вам почти катастрофами. Не помешала бы поддержка, но получить ее вряд ли удастся: окружающие слишком заняты собственными делами. Нежелательно принимать решения, которые касаются денег, или связывать себя какими-то серьезными обязательствами. Вы склонны переоценивать свои возможности и можете оказаться в сложном положении.





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