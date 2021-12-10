Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:07, 10 дек 2021

Старайтесь рассуждать здраво и поступать соответственно. Советы редко оказываются полезными – разве что их дают люди, которые сталкивались с теми же трудностями, которые сейчас преодолеваете вы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сложный день. Многое идет не так, как вы ожидали. Вы то огорчаетесь не на шутку, то начинаете нервничать и сердиться на всех вокруг. А единственный способ достичь успеха сегодня заключается в том, чтобы сохранять самообладание и принимать взвешенные решения.



Телец

Начало дня благоприятно. В это время вас многое радует, вероятны удачные совпадения, которые вы используете в своих интересах. Можно добиться прогресса в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил. Пригодятся опыт и знания, полученные раньше. Будет шанс заключить выгодные сделки.



Близнецы

День напряженный и беспокойный. Он приносит много событий, которые заставляют нервничать. И дело тут не только в вашей впечатлительности и острой реакции на то, что происходит вокруг: поводы для волнений действительно есть. К счастью, есть и люди, к которым можно обратиться за поддержкой, помощью или советом. Однако быть совершенно откровенными вам стоит только с самыми близкими.



Рак

Будет нелегко. Раздражают беспорядок и неразбериха в делах, а еще больше – люди, с которыми приходится общаться. Окружающие часто понимают вас неправильно, незаслуженно критикуют, находят в ваших словах то, чего вы совсем не имели в виду. Вы можете пускаться в долгие объяснения или ограничиваться короткими ответами, все равно ситуация улучшится лишь к исходу дня.



Лев

Очень удачный день. Вы чувствуете поддержку звезд, смело беретесь за сложные проекты – и правильно делаете. Есть шанс преуспеть там, где другие потерпели неудачу. Окружающие поймут, на что вы способны. Люди, которые прежде вас недооценивали, кардинально изменят свое мнение.





Дева

Будьте благоразумны. Обычно вас не надо к этому призывать – здравомыслие и осторожность свойственны представителям знака. Но сегодня вы склонны к легкомысленным поступкам, неоправданному риску и необдуманным действиям. Это особенно опасно в личных отношениях. Из-за вашего неосторожного слова или опрометчивого поступка может возникнуть серьезный конфликт.



Весы

Благоприятный день. Вы быстро справляетесь со многими делами, можете добиться успеха там, где совсем на него не рассчитывали. Звезды благосклонны к тем, кто экспериментирует, творчески подходит к решению любых задач, не боится сойти с проторенной тропы. Возможны мелкие недоразумения в семье, но вы сможете быстро их уладить.



Скорпион

Большая часть дня благоприятна. Вы находите поводы для радости, замечаете открывающиеся возможности и не сидите сложа руки. Окружающим очень приятно иметь с вами дело, неудивительно, что кто-то из новых знакомых захочет стать вашим другом.



Стрелец

Добиться значительного прогресса в делах едва ли удастся, зато будет возможность очень приятно провести время. Порадует общение с друзьями и просто хорошими знакомыми. Вероятны неожиданные визиты, причем гости придут не с пустыми руками. Многих Стрельцов ждут подарки и приятные сюрпризы.



Козерог

День легкомысленных поступков. Вы как будто совершенно забываете об осторожности и можете рисковать тем, чем очень дорожите. Между тем звезды сегодня далеко не во всем вас поддерживают. Возможны досадные промахи, обидные неудачи. Но даже после них важно не останавливаться и не сдаваться. Если вы будете настойчиво двигаться вперед, то добьетесь даже большего, чем ожидали.



Водолей

Начало дня будет напряженным. Особенно трудно в это время придется представителям знака, которые отправятся на важные встречи. Для того, чтобы договориться с другим человеком о чем бы то ни было, вам нужно быть очень деликатными и тактичными. Даже самые близкие могут обижаться на вас из-за пустяков.









Рыбы

День сложный. Вы склонны к пессимизму, часто замечаете только плохое, недооцениваете свои возможности. Многие представители знака слишком легко отказываются от своих замыслов, бросают начатое, столкнувшись с любой преградой. Хорошо, если рядом будет человек, способный все время вас поддерживать и подбадривать. Но у большинства окружающих есть собственные дела, и вряд ли кто-то отложит их все ради решения ваших проблем.





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