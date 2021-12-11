Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

10:16, 11 дек 2021

Вы очень большое значение придаете любым неприятностям, даже незначительным. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь поважнее, например, на возможностях, которые открывает перед вами этот непростой день. Нежелательно общаться с людьми, которые критикуют вас и настойчиво напоминают о старых ошибках. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Полезно будет внести в свою жизнь нечто новое, изменить сложившиеся привычки. Можно начинать учебу: новые знания вскоре пригодятся. Полезными будут эксперименты с имиджем.



Телец

Отличный день для начала новых дел. Вы уверены в своих силах, легко находите союзников и помощников, можете достичь успеха там, где не справились другие. Многим представителям знака удается быстро учиться, использовать чужой опыт в своих интересах. Будет шанс реализовать какую-то хорошую идею, прежде казавшуюся слишком сложной.



Близнецы

День будет непростым. Он не лишен приятных событий, но они кажутся незначительными, а вот испытания, напротив, представляются крайне трудными, а порой и непреодолимыми. Стоит иметь в виду, что не все вопросы могут быть решены именно сейчас. Что-то можно отложить на потом, это поможет сэкономить силы.



Рак

День, может, и не самый плодотворный, но все же довольно удачный. Можно положить конец разногласиям и конфликтам, огорчавшим вас в последнее время, найти общий язык с людьми, которые вам дороги, восстановить какие-то старые связи. К тому же появится много задач, за решение которых вы беретесь с большим энтузиазмом.



Лев

Неплохой день, хоть и менее плодотворный, чем вам хотелось бы. Могут возникать разногласия с недавними союзниками и единомышленниками, есть риск лишиться поддержки человека, от которого многое зависит. Но вы не отчаиваетесь и не отказываетесь от задуманного.





Дева

Не стоит придавать большого значения неприятностям и недоразумениям, которые могут возникнуть утром. Вскоре начнется более благоприятный период, и трудности будут забыты. А вот на возможности, которые открывает середина дня, обязательно нужно обратить внимание. Если вы воспользуетесь ими, то многое в своей жизни измените к лучшему.



Весы

Отличный день для деловых встреч, обсуждения рабочих вопросов, а также публичных выступлений. Вам удается завладеть вниманием окружающих, заинтересовать их своими идеями и планами. Не исключено, что вы найдете союзников, которые позже станут настоящими друзьями.



Скорпион

Постарайтесь ни на кого не обижаться утром. Это будет трудно, потому что многие понимают вас неправильно, забывают о просьбах и нарушают договоренности. Однако злого умысла в этом нет, есть лишь стечение обстоятельств. Выяснение отношений лучше отложить на потом – когда вы настроитесь на более позитивный лад, найти общий язык станет гораздо проще.



Стрелец

Спокойный день, не слишком плодотворный, но вполне приятный. Он обещает сюрпризы, удивительные совпадения, какие-то яркие впечатления. Будет возможность побывать в интересных местах или познакомиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего.



Козерог

Отличный день для того, чтобы проявить инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. У вас появятся хорошие идеи, и обязательно найдутся люди, которые захотят поддержать их. Удастся многому научиться у окружающих. Вы не стесняетесь задавать вопросы и делаете правильные выводы из ответов, которые получаете.



Водолей

Все идет не так уж плохо, но вам часто мешают сосредоточиться на делах. Из-за этого не все, что было начато, удается вовремя довести до конца. Многих представителей знака это заставляет нервничать. Ситуация станет несколько проще после того, как вы расставите приоритеты и поймете, что требует внимания именно сейчас, а что можно отложить на потом.









Рыбы

Старайтесь избегать споров, вести меньше пустых разговоров и не рассказывать слишком многого о себе. Помните, что сегодня любые ваши упоминания о своих достижениях и победах расцениваются окружающими как хвастовство, часто неуместное и глупое.





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