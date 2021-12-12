Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

10:17, 12 дек 2021

Можно решать финансовые вопросы, тут вам помогает интуиция. Вторая половина дня – наиболее удачное время для покупок. Вы без труда выберете вещи, которые будут долго радовать и вас, и ваших близких. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Благоприятный день, можно во многих делах достичь успеха. Главное – не терять время напрасно, стараться действовать максимально эффективно. Ради этого, возможно, придется отказаться от каких-то запланированных развлечений и встреч. Отчасти вы будете этому даже рады, ведь дела, которые требуют вашего внимания, очень интересны.



Телец

В первой половине дня значительным будет влияние позитивных тенденций. А это значит, что лучше ничего не откладывать на потом. Особенно важно иметь это в виду, когда дело касается рабочих встреч. Утром они проходят почти идеально, но чем дальше, тем сложнее становится достичь хоть каких-то договоренностей.



Близнецы

Первая половина дня определенно заставит поволноваться. Многое идет не так, как вам хотелось бы, чаще обычного приходится сталкиваться с трудностями. Огорчает недостаток поддержки со стороны близких, в понимании и участии которых вы сейчас особенно нуждаетесь.



Рак

Лучше ничего не откладывать на потом, потому что утром влияние позитивных тенденций еще будет давать о себе знать, а позже оно станет совсем незаметным. Вероятны задержки в делах, часто не удается довести начатое до конца из-за крайне несвоевременного вмешательства людей, которые искренне желают вам самого лучшего.



Лев

Не рискуйте. Этот день требует осторожности и предусмотрительности от всех представителей знака. Но особенно важно помнить об этом тем, кто решает какие-то важные задачи, берет на себя ответственность за других. Сейчас не время экспериментировать, ставить многое на карту. Даже если вам в чем-то везет, не расслабляйтесь: к сожалению, удача может отвернуться от вас в любой момент.





Дева

Лучше не предпринимать ничего важного и использовать день для отдыха. Если отложить на потом абсолютно все дела никак нельзя, найдите человека, который возьмет на себя часть ваших забот и даст хорошие советы. Нежелательны серьезные физические нагрузки, они плохо сказываются на самочувствии.



Весы

Многое дается легко. И хотя речь тут вряд ли может идти об особенно важных делах, настроение у вас будет отличным, причин для недовольства собой не появится. Да, грандиозные замыслы сегодня вряд ли удастся осуществить, но вы ведь на это и не рассчитывали. А привычная рутина не кажется скучной и утомительной.



Скорпион

Трудно сохранять равновесие. Во-первых, многое идет не по плану, во-вторых, вы понимаете, что отчасти в этом виноваты. Признавать свои ошибки, конечно, полезно, но увлекаться самокритикой не стоит. Сосредоточьтесь на том, что можно исправить, и вы заметите, что ситуация меняется к лучшему.



Стрелец

Утром возможны трудности. Если вы запланировали на это время важные дела или ответственные встречи, но серьезно не готовитесь к ним, не рассчитывайте, что все удачно сложится само собой. Постепенно влияние негативных тенденций снижается, ситуация меняется к лучшему. Появляются новые идеи, а вскоре – и возможность воплотить их в жизнь, ничем не рискуя.



Козерог

Может очень сильно повезти в делах. Но это не значит, что вам нужно просто ждать благоприятного момента, ничего не предпринимая. Напротив, чем решительнее вы действуете, тем больше шансов достичь успеха. Полезно будет перенять чужой опыт, последовать хорошему примеру.



Водолей

Отличным будет начало дня. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Многие представители знака в это время возьмутся за дела, к которым прежде не решались подступиться, и не пожалеют об этом. Будет шанс найти неожиданное применение своим талантам, показать окружающим, на что вы способны. Не исключено, что вами заинтересуются какие-то важные люди.









Рыбы

Лучше не рассчитывать на легкие победы. Многое пойдет не по плану. В самом трудном положении окажутся представители знака, которые рассчитывали на поддержку или покровительство других. Таким Рыбам придется быстро менять планы, в одиночку искать выход из непростой ситуации. Но если вы способны учиться на чужих ошибках, то наверняка достойно справитесь с испытаниями.





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