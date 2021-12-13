Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:07, 13 дек 2021

Это прекрасный день, чтобы навести порядок в доме и обновить интерьер. Несмотря на занятость, найдётся время и на развлечения. Вечер рекомендуется посвятить семейным делам, обсуждению важных вопросов с близкими. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Перемены этого дня не будут спонтанными, но будут носить глубинный характер и отразятся на вашем будущем. Вам следует проявлять гибкость, действуйте расслабленно и непринуждённо. Вечерние часы посвятите досугу – в последнее время вы слишком много работаете, так что не грех несколько часов уделить своим маленьким желаниям. Не пытайте отторгать появляющиеся у вас идеи, это не лучшая тактика. Не позволяйте своему кругозору сузиться и сосредоточиться лишь на одной мысли! Держите ум открытым и восприимчивым к идеям и мнениям других людей.



Телец

Звёзды рекомендуют вам довериться своей интуиции. Благодаря подсказкам внутреннего голоса, вы уладите все дела, с которыми не могли разобраться. Сегодня вы совершите поступок, который сыграет важную роль в дальнейшей жизни. Окружающие оценят вашу самоотверженность, честность и стремление к справедливости. Не стоит в этот день разрывать отношения с людьми. Напротив, займитесь укреплением социальных связей.



Близнецы

Не сидите на месте. Посвятите эти несколько дней общению и поездкам – туристическим и деловым. Удачный день для всевозможных розыгрышей и лотерей. Велика вероятность, что вас ждет затяжное безденежье, если вы не предпримете некоторые шаги для улучшения ситуации. Если в последнее время вы чувствуете раздражение и не можете держать себя в руках, то возьмите паузу в общении. Это не самый подходящий период для того, чтобы начать ремонт в квартире. Звезды советуют вам воздержаться от крупных работ по благоустройству жилья.



Рак

Сегодня вам придётся выбирать между работой и общением с любимым человеком. Подумайте, что для вас важнее – карьера или личная жизнь. Возможно, вас попросят принять участие в каком-то событии. Соглашаться или нет – дело ваше. Гороскоп рекомендует быть аккуратнее с новыми знакомыми, не стоит сразу выдавать им свои секреты и тайны. Не перегружайте сердце, оно сейчас особо уязвимо. Благоприятный день для лечения нервной системы, суставов, органов зрения и ног.



Лев

Сейчас лучшая пора для инвестиций в отношения, в будущее, свое образование или даже в гардероб. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем, кто обладает творческой фантазией. Конфликт с коллегами может разгореться по причине разногласий в политических вопросах. Поэтому постарайтесь не поддаваться на провокации и обсуждайте в рабочее время исключительно рабочие дела. Семейным людям давно пора подумать о совместном отпуске. Это поможет вам освежить отношения.





Дева

Возможно, сегодня вам придется мыслить нестандартно и проявлять хитрость. Иногда лучше действовать обходными путями. С самого утра будет правильный настрой на день. Звезды советуют решить все деловые вопросы в первой половине дня, когда вы еще полны сил и энергии. Есть риск, что вы неразумно распорядитесь финансами, сделав крупную ненужную покупку. Просто скажите «нет» своим привычным удовольствиям в течение ближайших двадцати четырех часов. Вы не пожалеете об этом!



Весы

Пора встряхнуться и проявить себя во всей красе! В первой половине дня есть вероятность столкнуться с мелкими трудностями и заботами, которые не стоит откладывать в долгий ящик. Выполнив часть дел сегодня, вы разгрузите себя для дальнейших свершений. В личной жизни у вас наконец-то воцарятся любовь и согласие. Этот благоприятный период будет наполнен романтикой и страстью.



Скорпион

В настоящее время вы должны использовать все возможности для реализации давней мечты. Кажется, звёзды решили исполнить ваше самое заветное желание! Сегодня ваши отношения со второй половинкой проверяются на прочность и потребуют тщательного обдумывания. Соблюдайте внимательность в работе с важными документами или с материальными ценностями – в противном случае вы совершите ошибку или потеряете деньги. Действуйте так, как того требуют обстоятельства. Самое время заняться усовершенствованием своей фигуры! Начните с необременительных физических разминок.



Стрелец

Увиденный накануне сон окажется вещим, однако сбудется он не скоро, а через несколько месяцев. В этот день возможны удачные путешествия, встречи и новые знакомства. Навестите друзей и знакомых, с которым вы совсем перестали общаться в последнее время. Если есть желание, смените устаревшие предметы мебели, сделайте дом уютнее и комфортнее. Если вы сегодня обратите внимание на свое самочувствие, удастся избежать проблем со здоровьем в будущем. Чтобы не ощутить упадок сил, вы должны по возможности избегать стрессовых ситуаций и не переедать.



Козерог

На работе некоторые вопросы потребуют дополнительного времени на решение. В ближайшие дни хорошо пойдут все дела, связанные с финансами. Начинайте настраиваться на то, что вам все-таки придется расстаться с определенной суммой денег в обозримом будущем. Капиталовложения, сделанные сегодня, в будущем принесут неплохие дивиденды. От физических нагрузок лучше воздержаться, как и от других занятий, требующих максимального уровня концентрации.



Водолей

Пришло время разобраться, чего вы на самом деле хотите, и поменять жизнь к лучшему. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Одинокие представители вашего знака Зодиака будут неотразимыми и получат приглашение на романтическое свидание. Не стоит отказываться, эта встреча может перерасти в крепкие счастливые отношения.









Рыбы

Сегодня хороший день, чтобы рассмотреть доступные способы увеличения вашего дохода. Обсудите своё жалование с шефом – начальник будет в восприимчивом настроении и, вероятно, отнесётся к вам доброжелательнее, чем обычно. Не забудьте разделить свой успех с теми, кто помогал вам в вашей работе. Такое проявление благодарности укрепит ваш авторитет. Это подходящий день для заключения коммерческих сделок и финансовых авантюр.





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