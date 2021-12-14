Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:17, 14 дек 2021

Возможно, придется иметь дело с людьми, с которыми прежде не удавалось договориться. Сейчас достичь взаимопонимания окажется на удивление легко. Вероятны приятные знакомства. Они могут получить романтическое продолжение, если вы этого захотите и проявите инициативу. Вечер рекомендуется посвятить семейным делам, обсуждению важных вопросов с близкими. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Стоит прислушаться к подсказкам интуиции: именно благодаря им вы вовремя поймете, как нужно поступить, и не допустите серьезных ошибок. Там, где дело касается работы и финансов, лучше не торопиться. Чтобы выбрать верный путь к цели, нужно как следует все обдумать.



Телец

Отличный плодотворный день. Вы серьезны и внимательны, стараетесь ответственно относиться к любым делам и ничего не откладывать на потом. Благодаря такому подходу вы добиваетесь большего, чем представители других знаков. Кто-то может вам позавидовать, но вряд ли станет мешать и ставить палки в колеса.



Близнецы

Нужно быть осторожнее с утра: в это время возможны неприятные неожиданности, досадные происшествия, которые собьют с толку. Старайтесь меньше нервничать – все не так уж плохо, и вскоре это станет совершенно очевидным. Можно проявлять инициативу в делах, но не стоит брать на себя слишком большую ответственность: далеко не все зависит от вас.



Рак

День не лишен трудностей, но все же вполне благоприятен. Если вы готовы приложить усилия ради достижения поставленных целей, то обязательно добьетесь своего. Лучше рассчитывать только на свои силы и ни к кому не обращаться за помощью: так вы сэкономите немало времени.



Лев

День складывается весьма противоречиво. Влияние негативных тенденций дает о себе знать: могут нарушаться договоренности, возникать проблемы в работе. Непросто оказывается избежать споров с союзниками. Поводов для разногласий много, а вот возможность спокойно все обсудить есть не всегда.





Дева

Не торопитесь. Быстро достичь успеха в чем бы то ни было сегодня вряд ли удастся. А вот хорошо спланированные и продуманные до мелочей поступки дадут нужный результат. Могут напряженно проходить многие разговоры, вам трудно будет переубедить тех, кто настроен скептически, сомневается в ваших идеях.



Весы

День складывается неровно. Происходит слишком много неожиданных событий, и вы нервничаете из-за того, что не можете держать ситуацию под контролем. Но возможны и приятные сюрпризы, удачные совпадения, хорошие новости.



Скорпион

Подходящий день для поиска единомышленников, людей, которые по-настоящему разделяют ваши идеи и взгляды на жизнь. Вместе вы сможете достичь поставленных целей, добиться важных перемен к лучшему. Возможно, это положит начало долгой дружбе или нежным романтическим отношениям.



Стрелец

День сложный. Для того чтобы добиться успеха и избежать потерь, нужно держать эмоции под контролем, а вам это удается далеко не всегда. К тому же окружающие часто провоцируют вас, как будто специально выводят из равновесия.



Козерог

Благоприятный день для общения, обсуждения деловых и личных вопросов. Вы со многими находите общий язык, можете поладить даже с теми, с кем раньше только и делали, что ссорились. Недавние соперники становятся союзниками, а со временем могут превратиться в верных друзей, если вы поведете себя правильно. Не исключено начало романтических отношений.



Водолей

Спокойный благоприятный день. Можно завершить дела, начатые раньше, разобраться в сложных вопросах, которые прежде ставили в тупик. У вас отлично получается собирать и анализировать факты; ничто не остается незамеченным. Этот день подходит для того, чтобы принимать решения, касающиеся ближайшего и отдаленного будущего, ставить новые цели, а также выбирать людей, вместе с которыми вы будете достигать их.









Рыбы

Отличный плодотворный день. Вы способны быстро справиться со многими сложными делами, решить вопросы, которые раньше ставили вас в тупик. Появляется определенность в планах на будущее, вы понимаете, за что нужно взяться в первую очередь.





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