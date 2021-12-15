Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:14, 15 дек 2021

Сегодня обратите внимание на свое здоровье, возможны проблемы с сердечнососудистой системой. Также не стоит посещать косметологов и визажистов, большая вероятность получить не тот результат, на который рассчитывали. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня вам удастся добиться высокого мастерства в профессиональной деятельности. Этому поспособствует ваше прекрасное самочувствие и физическая составляющая. Ваши способности будут широкими и разнообразными. Но будьте аккуратны и внимательны к мелочам, если занимаетесь чем-то важным. Сейчас легко допустить ошибку, которую вряд ли удастся быстро исправить. Не рассчитывайте, что все получится само собой, особенно если вам приходится в чем-то полагаться на других.



Телец

Вас ждет интересный и насыщенный день. Будет шанс узнать много интересного. Может выясниться, что некоторые дела можно делать не так, как вы привыкли, а проще, интереснее, продуктивнее. Главный подарок дня – новые союзники, помощники, доброжелатели и покровители. Вы на многих произведете хорошее впечатление. Кто-то может влюбиться с первого взгляда. Новые романтические отношения будут складываться гармонично и легко, подарят много запоминающихся моментов и ярких эмоций.



Близнецы

Этот день может начаться неудачно, в первой его половине вероятны какие-то досадные недоразумения, неприятные происшествия, потери. Не падайте духом. После того, как вы обдумаете все произошедшее, перед вами наверняка откроются новые возможности. Спокойно нужно относиться и к некоторому ухудшению финансового положения. Расходы этого дня не слишком приятны, но необходимы. К тому же вы вскоре найдете простой, но эффективный способ пополнить бюджет. Вечером возможны хорошие новости и приятные сюрпризы.



Рак

Благоприятный день с точки зрения финансовых дел и коммерческой деятельности. Можно неплохо заработать, заключить выгодные сделки или договориться о сотрудничестве, которое окажется прибыльным. Вероятны и удачные покупки, при этом лучше тратить деньги на то, что в будущем поможет вам зарабатывать. Близких порой настораживает масштабность ваших замыслов: многим кажется, что вы переоценили свои возможности. Это не так, шанс достичь успеха у вас есть. Но время на споры лучше не тратить.



Лев

Сегодня вы будете отличаться своей пунктуальностью, аналитическим подходом, трезвым мышлением. Вы покажете окружающим, на что способны, и многие заинтересуются вашими талантами и знаниями. Благоприятный день для общеукрепляющих процедур. Также неплохим эффектом будут обладать различные маски, приготовленные в домашних условиях. Астрологи не рекомендуют в этот день заниматься спортом, однако активные пешие прогулки пойдут вам на пользу.





Дева

Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятные психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней, повышен риск получения травм. Этот день удачный для походов в салон, различных покупок. Всех вокруг способна свести с ума ваша оригинальность. Проявите ее, покажите на что способны – начните с перемены вашего стиля, сделайте новую прическу, измените свой макияж.



Весы

Будьте внимательны к чувствам других людей. Если сегодня вас заподозрят в эгоизме, отношения с окружающими могут испортиться надолго. Особенно важно не забывать об интересах близких и тех обещаниях, которые вы дали им раньше. Вы будете весьма обаятельны, легко будете сходиться с людьми. Но если вас будет окружать нездоровая неряшливая атмосфера с ощущением нервозности, то вы просто не сможете работать.



Скорпион

День эффективного взаимодействия и плодотворного сотрудничества. Впрочем, если вы будете действовать самостоятельно, то тоже добьетесь успеха, просто это отнимет чуть больше времени. Ваша карьера пойдет в гору. Если вы начальник, то подчиненные с удовольствием будут выполнять ваши поручения. А если вы подчиненный, то вероятнее всего, вас повысят в должности. Удачными будут небольшие покупки, но делать их лучше без спешки: нужно время, чтобы подумать, сравнить несколько вариантов.



Стрелец

Этот день вряд ли будет особенно плодотворным. Привычные дела даются труднее, чем обычно. Какую бы цель вы ни ставили перед собой, будьте готовы к тому, что на пути возникнут преграды. У вас могут появиться новые конкуренты и соперники, понадобится некоторое время, чтобы одержать над ними верх. Проверяйте любую поступающую информацию. К сожалению, есть опасность, что вас попытаются обмануть.



Козерог

День обещает перемены к лучшему. Будет возможность исправить какие-то старые ошибки, урегулировать конфликты, а также успешно завершить дело, с которым раньше не удавалось справиться. С новыми начинаниями лучше не торопиться: вам нужно время, чтобы собрать и проанализировать информацию, посоветоваться с союзниками, да и просто настроиться на нужный лад.



Водолей

Сегодня вы окажитесь невероятным гением, даже справитесь с любой новой должностью. У вас отличный вкус и изобретательность, умеете достигать своих целей. Если вдруг вам придется столкнуться с рутиной, то постарайтесь ее избежать. Если ваша работа связана с политикой или наукой, то вы ощутите себя востребованным членом общества. Общественная работа вам близка по духу.









Рыбы

Благоприятный день для учебы и творчества, а также необычных занятий, позволяющих дать волю фантазии, отвлечься от повседневных дел. Придется обсуждать вопросы, которых вы предпочли бы не касаться. При этом ваши слова часто понимают неправильно, так что нужно быть осторожнее в высказываниях.





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