Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:16, 16 дек 2021

Мелкие недоразумения не исключены, но вы справитесь с ними – сами или при помощи союзников. День подходит для того, чтобы восстановить давние рабочие или дружеские связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Удачный день. Может в чем-то очень повезти, не исключено, что благоприятное стечение обстоятельств позволит успешно завершить дело, которое вы уже были готовы бросить. К Овнам, которые в последнее время сомневались в своих силах, возвращается уверенность. Такие представители знака с энтузиазмом берутся за решение новых задач.



Телец

День беспокойный, но интересный. Вряд ли у вас будут причины жаловаться: можно заниматься чем-то важным и полезным, к тому же появляется шанс научиться тому, что вскоре пригодится. У многих Тельцов найдется время для того, чтобы вернуться к давним хобби. Также будет шанс пообщаться с людьми, вместе с которыми вы преодолели немало трудностей.



Близнецы

Начало дня будет сложным. Особенно трудно в это время дается общение с другими людьми. Вы стараетесь вести себя спокойно, но все же поддаетесь на провокации, делаете и говорите то, о чем потом приходится жалеть. Нужна разборчивость в контактах, потому что ваше доверие чаще обычного пытаются завоевать те, с кем просто опасно иметь дело.



Рак

В начале дня может быть трудно найти общий язык с окружающими. Вы слишком нетерпеливы, иногда торопитесь с суждениями, делаете выводы, не разобравшись в вопросах. Но серьезных конфликтов не возникнет, да и ситуация вскоре заметно изменится к лучшему.



Лев

Сложный день с деловой точки зрения. Вы за многое беретесь, но почти ничего не доводите до конца – не хватает терпения. Кто-то может пообещать помощь, однако вряд ли сдержит слово, и вы снова останетесь наедине со своими проблемами. Но можно справиться со всеми трудностями, если правильно поставить цель. Так что прислушайтесь к себе, постарайтесь понять, к чему по-настоящему стремитесь.





Дева

Вы часто сердитесь из-за пустяков, можете из-за любой мелочи потерять равновесие. Особенно близко к сердцу вы принимаете любые события, касающиеся работы, бизнеса, финансовых дел. Тут действительно не все гладко, но ситуация не так уж плоха. Старайтесь больше общаться с людьми, которые настроены оптимистично, но в то же время обладают достаточным жизненным опытом и могут оценить любую ситуацию с разных сторон.



Весы

Сложный день. Особенно много неприятных моментов сегодня ждет тех, кому предстоит общаться с разными людьми, искать к ним подход. Сейчас достичь взаимопонимания труднее, чем обычно. Копятся обиды и претензии, а потом из-за любого пустяка может возникнуть ссора, которая мгновенно превратится в опасный и серьезный конфликт.



Скорпион

Благоприятный день для работы, особенно полезным будет участвовать в каких-то совместных проектах, объединять усилия с людьми, которые разделяют ваши цели и интересы. Отношения, которые сегодня начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер, если вы этого захотите.



Стрелец

Сложный день. Вы склонны действовать импульсивно, не задумываться о возможных последствиях своих поступков, порой просто делаете первое, что приходит в голову. Позже о многом приходится жалеть, но вы не торопитесь исправлять свои ошибки, надеетесь, что все как-то уладится само собой.



Козерог

Благоприятный день. Особенно хорошо он подходит для общения, обсуждения важных вопросов. Вы со многими можете найти общий язык. Люди, которые прежде вас недооценивали, готовы изменить мнение, а недавние соперники могут стать союзниками. Те, кто недавно вас обидел, постараются загладить вину.



Водолей

Начало дня обещает удачные совпадения. Возможно получение полезной информации или встреча с человеком, который многому вас научит. Нетрудно будет справиться с решением привычных задач, и останется достаточно времени для того, чтобы заняться чем-то более интересным.









Рыбы

Вы слишком много фантазируете и витаете в облаках, слишком часто отвлекаетесь от текущих дел, чтобы подумать о прошлом или будущем. Значительно возрастает вероятность ошибок, могут возникать недоразумения, в которых не сразу удастся разобраться. Помните, что советы сейчас бесполезны, а порой даже вредны. Так что лучше полагаться на собственный здравый смысл, а не делать то, что настойчиво рекомендуют другие.





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