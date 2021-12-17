Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:20, 17 дек 2021

Вероятны интересные знакомства, а также встречи с людьми, с которыми вы когда-то были очень близки. Будет шанс восстановить старые отношения, но стоит подумать о том, действительно ли вам это нужно. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Начало дня будет довольно неудачным. В это время вы склонны переоценивать свои возможности, давать обещания, которые нетрудно будет выполнить. Возможны серьезные потери; чаще всего они становятся следствием ваших ошибок и просчетов.



Телец

Не спешите. Утро – не лучшее время для важных дел, а вот позже наступит благоприятный период. Хорошо проходят рабочие переговоры. Возможно, вам предложат проект, обещающий большую прибыль, или сотрудничество на очень выгодных условиях. Вероятны приятные встречи.



Близнецы

Не ищите врагов. Даже если вам очень хочется обвинить кого-то во всех своих бедах, куда разумнее будет сосредоточиться на том, как можно изменить ситуацию к лучшему. Вторая половина дня даст шанс добиться успеха в деле, которое вы считали почти безнадежным.



Рак

День не самый удачный, но и не слишком сложный. Чтобы достичь поставленных целей, нужно приложить усилия. Если вы к этому готовы – действуйте и ничего не откладывайте на потом. Возможны незначительные финансовые потери. Лучше не делать покупок и не заключать сделок, потому что вы склонны к некоторому легкомыслию там, где речь идет о деньгах.



Лев

Начало дня будет трудным. Для важных дел это время плохо подходит, так что лучше немного подождать. Это касается и ответственных переговоров: провести их удачно вечером будет гораздо проще. Влияние позитивных тенденций усилится с каждым часом, и вы это почувствуете.





Дева

Начало дня трудное. В это время возможны конфликты и споры, не исключены какие-то недоразумения, неприятные события. Но напряженный период продлится всего несколько часов, и вскоре вы заметите перемены к лучшему. Полезно прислушаться к подсказкам интуиции: именно благодаря им вы принимаете верные решения там, где другие наверняка допустили бы ошибку.



Весы

Трудно сосредоточиться на делах. Не все сразу получается так, как надо, вы то сердитесь, то огорчаетесь и начинаете сомневаться в себе. Но для того, чтобы справиться с трудностями, нужно сохранять самообладание, а по возможности – еще и хорошее настроение.



Скорпион

Легким и приятным будет начало дня. Возможно удачное стечение обстоятельств, неожиданное везение, благодаря которому решится проблема, беспокоившая вас в последнее время. Можно импровизировать, часто именно самые смелые ваши идеи оказываются лучшими.



Стрелец

Начало дня будет не самым удачным, но неприятные события этого периода не заставят вас потерять равновесие, забыть о своих планах или отказаться от смелых идей. Постепенно влияние позитивных тенденций будет усиливаться, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, поймете, что настало подходящее время для решительных действий.



Козерог

Важно максимально эффективно использовать начало дня: это благоприятное время, и обидно будет потратить его напрасно. Не откладывайте на потом дела, требующие творческого подхода, фантазии и изобретательности. К сожалению, чем дальше, тем меньше у вас становится хороших идей, тем труднее оторваться от рутины.



Водолей

Вас ждет благоприятный и плодотворный день. Не бойтесь сложных задач: сейчас можно очень хорошо справиться с ними, принять верные решения. Интуиция и опыт помогают разобраться в неоднозначных ситуациях. Часто вы даете окружающим хорошие советы, и многие к ним прислушиваются.









Рыбы

Очень плодотворный день. Можно добиться успехов в работе, сделать много полезного для себя и других. Окружающие охотно прислушиваются к вашему мнению, некоторые под вашим влиянием пересматривают свои цели и приоритеты. Вы готовы многим помочь, но старайтесь быть разборчивыми: кто-то может и злоупотребить вашей добротой.





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