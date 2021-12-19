Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

09:54, 19 дек 2021

Сегодня день на первый взгляд не располагает к суете, спешке и резкому повороту событий. Однако это обманчиво: в этот день могут произойти серьезные перемены в жизни, появиться сильные чувства, которые перерастут в долгий роман. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День располагает Овна к праздным удовольствиям и наслаждением жизнью. Не стоит беспокоиться по этому поводу: вы достаточно усердно трудились, чтобы посвятить целый день для себя любимого.



Телец

Тельцу может показаться, что он сегодня встал не с той ноги: все дела будут валиться из рук, и постоянно будет возникать желание вздремнуть. Но если вы сможете побороть эту лень и апатию, то вы сможете круто изменить свою жизнь в лучшую сторону.



Близнецы

В этот день у Близнецов могут решиться финансовые проблемы, если таковые имеются. Также вам в голову могут прийти неожиданные, но перспективные инвестиционные идеи: звезды советуют не отметать их, даже если они покажутся вам странными.



Рак

Сегодня Рак будет предпринимать весьма неожиданные поступки – это может утомить окружающих. Впрочем, неординарность дня вы почувствуете и на себе: внезапно в вас могут проснуться любовные чувства к тем людям, о существовании которых вы уже и позабыли.



Лев

Звезды советуют Льву поддаться течению – предпринять что-то, что поможет исправить ситуацию, не получится. Однако не стоит негативно к этому относиться: контроль – это всего лишь иллюзия.





Дева

Дева сегодня будет добиваться целей неожиданными методами, от которых окружающие будут в шоке. Звезды рекомендуют совершить смелые поступки, отложенные из-за страха: эти решения скажутся лучшим образом на вашей жизни.



Весы

Весы сегодня проснутся идеальными лидерами: окружающие сами потянутся за вами, остается только направлять. В этот день вы сможете с легкостью организовать поход с друзьями, пикник, или мероприятие с коллегами, которое поможет вам зарекомендовать себя.



Скорпион

Сегодня день будет полон неожиданных поворотов: Скорпион может в корне изменить свое мнение в каком-либо вопросе или удивиться поступкам человека, которого давно знал. Впрочем, и сам Скорпион может сегодня сделать то, чего он сам от себя не ожидал.



Стрелец

Стрельцу звезды советуют ожидать новостей или событий, которые несут в себе огромные изменения. При этом перемены могут быть как положительными, так и отрицательными: готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.



Козерог

Сегодня в решениях Козерога будет преобладать не логика, а интуиция. Звезды рекомендуют не игнорировать внезапно проснувшийся голос интуиции: благодаря нему вы с успехом справитесь с любыми ситуациями.



Водолей

В любовных делах Водолея могут возникнуть недомолвки и напряженность: внезапно могут вскрыться неизвестные факты из биографии вашего партнера. Однако гороскоп советует не рубить с плеча и обдумать, стоят ли ссоры своего результата.









Рыбы

Рыбам стоит отправиться туда, где можно как следует повеселиться и расслабиться. Главное – выбрать те места, где будет много людей: ваша коммуникабельность сегодня поможет вам добиться небывалых высот.





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