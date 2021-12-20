Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:19, 20 дек 2021

Сегодня звезды сулят успех во всех сферах, где потребуется умение настаивать на своем. Однако гороскоп предостерегает от проявления негативных эмоций. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Сегодня Овен сможет разрешить любой конфликт благодаря своему таланту в коммуникациях. Если же спорные ситуации в течения дня не будут возникать, люди будут часто обращаться к Овну за советом.



Телец

Телец сегодня будет склонен к прокрастинации: все дела, которые от него будут требовать другие, будут вызывать у него отторжение. Звезды советуют в этот день заниматься только теми делами, которые вам интересны – здесь вы преуспеете.



Близнецы

В этот день у Близнецов возникнет непреодолимое желание что-то изменить в своей жизни. Если же вы решитесь на перемены, то в будущем вас ожидает большой успех, поэтому не стоит сопротивляться внезапному порыву.



Рак

Сегодня перед Раком может появиться большая и сложная задача: от того, как вы ее решите, будет зависеть ваша судьба. Звезды рекомендуют все решения принимать осторожно и взвешенно – можете обратиться за консультацией к экспертам.



Лев

У Льва то и дело могут меняться планы, рушиться ожидания: все это будет нервировать. Не стоит воспринимать эти трудности всерьез – лучше расслабьтесь и делегируйте все дела по возможности.





Дева

Сегодня в жизнь Девы могут ворваться неожиданные перемены: новое рабочее предложение, знакомство с потенциальным партнером. Однако всего этого не произойдет, если Дева будет сидеть дома в четырех стенах.



Весы

Весы в этот день будут весьма практичными и приземленными в любых вопросах. Благодаря этому вы с успехом справитесь с любыми задачами, за исключением творческих: в эту сферу сегодня лучше не входить.



Скорпион

Скорпиону сегодня стоит тщательно взвешивать все слова, которые вы собираетесь сказать – необдуманная фраза может серьезно вам навредить. Этот день лучше направить на работу над своей личностью.



Стрелец

Сегодня Стрелец может стать главным во всем – этому будут способствовать окружающие, которые разглядят в вас лидера. Однако звезды наделяют Стрельца излишней жесткостью: с этим стоит быть аккуратнее.



Козерог

К Козерогу может прийти внезапное чувство неуверенности в себе, из-за чего все планы могут пойти под откос. Звезды советуют побороть внутренние сомнения либо же в сложных ситуациях обратиться за помощью к кому-либо.



Водолей

Звезды не рекомендуют Водолею доверять сегодня своей интуиции. Это чувство – ложное, поэтому в этот день необходимо опираться только на логику, взвешенные аргументы и собственные знания.









Рыбы

Сегодня Рыбам просто жизненно важно отдохнуть и уделить время себе. Если этого не удастся сделать, то все дела у Рыб просто будут валиться из рук, поэтому стоит забыть об обязательствах и провести хороший вечер.





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