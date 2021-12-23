Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 23 дек 2021

Возможны приятные знакомства, необычные запоминающиеся встречи. Во второй половине дня вероятны недоразумения, проблемы – мелкие и покрупнее, а также сложные задачи, требующие немедленного решения. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Первая половина дня удачна. Лучше всего она подходит для новых дел, а также занятий, требующих фантазии и творческого подхода. Избегайте однообразия и скуки: сейчас именно они для вас особенно опасны. Полезно будет начать учиться, пусть даже тому, что кажется совершенно бесполезным: знания, как ни странно, вскоре пригодятся.



Телец

День приносит много соблазнов, противостоять которым оказывается нелегко. Вы верите в то, во что хотите верить, а на неприятные факты просто закрываете глаза. Вероятны разногласия с окружающими. Люди, которые прежде вас поддерживали, могут изменить свою точку зрения, и общаться с ними станет значительно труднее.



Близнецы

Сложный день. Вы склонны переоценивать свои возможности, и это становится причиной серьезных ошибок. Не связывайте себя обязательствами, особенно если дело касается людей, с которыми вы хотите сохранить хорошие отношения. Труднее, чем обычно, дается решение привычных задач. Иногда вы просто не можете заставить себя взяться за них.



Рак

Удачным будет начало дня. Вы во многом добиваетесь успеха, причем часто для этого даже не приходится прикладывать усилий, достаточно делать то, что вам на самом деле интересно. Возможны приятные встречи и интересные знакомства, есть шанс найти новых союзников. Но со временем влияние позитивных тенденций снижается, возникают трудности, а вы начинаете нервничать.



Лев

День сложный и противоречивый. Складывается неоднозначная ситуация. Сколько бы усилий вы ни прикладывали для того, чтобы разобраться в ней, многое остается непонятным. Часто приходится действовать вслепую, рассчитывая только на везение и благоприятное стечение обстоятельств. Едва ли удастся достичь каких-то значительных успехов, но есть шанс избежать серьезных проблем.





Дева

Лучше действовать самостоятельно, ни от кого не ожидая помощи: так шансы достичь успеха будут гораздо выше. Договориться о каких-то совместных действиях оказывается трудно, к тому же часто люди, в которых вы видите своих союзников, руководствуются только собственными интересами.



Весы

Очень трудно сохранять душевное равновесие. Настроение часто меняется, порой вы сами не понимаете, почему. Вас могут раздражать люди, с которыми вы прежде отлично ладили. Споры и долгие обсуждения мешают вовремя довести начатое до конца. Вы все же очень стараетесь со всем справиться, и можете добиться успехов, но это отнимет много сил.



Скорпион

День противоречив. Вы стремитесь как можно быстрее достичь поставленных целей, но это не всегда получается. При этом оказывается достаточно мелкой неудачи, чтобы вы начали сомневаться в своих силах, нервничать. Самые впечатлительные могут и вовсе отказаться от задуманного.



Стрелец

Вы знаете, какие дела требуют внимания, и хотели бы на них сосредоточиться, но это не всегда удается. Вас слишком часто отвлекают вопросами, просьбами о помощи, непрошенными советами. Это раздражает.



Козерог

Благоприятный день: интересный, насыщенный и плодотворный. У вас получается все, за что вы беретесь. Нужны лишь творческий подход и настойчивость, чтобы довести начатое до конца. Можно вернуться к каким-то старым планам; друзья охотно помогут осуществить их.



Водолей

Многое сегодня дается труднее, чем обычно. Но вас это не огорчает и не пугает. Наоборот: чем больше преград возникает на пути, тем с большим энтузиазмом вы пытаетесь их преодолеть. Будет возможность познакомиться с необычными людьми и чему-то у них научиться.









Рыбы

Вас критикуют гораздо чаще, чем обычно. Относиться к этому спокойно не удается, хотя вы очень стараетесь. Чем острее вы реагируете на замечания в свой адрес, тем больше претензий появляется у окружающих. Старайтесь не провоцировать ссор и обходить острые углы.





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