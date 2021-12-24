Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:11, 24 дек 2021

Прежде, чем принимать любое важное решение, посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. Полезно будет взглянуть на ситуацию с иной стороны. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Отличный день для общения, дружеских встреч, отдыха и развлечений. Будет возможность хорошо провести время, повеселиться в компании старых и новых знакомых. Хуже обстоит дело с полезными делами: они даются вам куда труднее, чем обычно. Многое из того, что вы сейчас с энтузиазмом начинаете, так и не будет завершено.



Телец

Беспокойный день, полный переживаний и волнений. Иногда для тревоги и правда есть основания, но гораздо чаще вы остро реагируете на мелочи, которые просто не заслуживают внимания. Возможны разногласия с деловыми партнерами или другими людьми, с которыми вас связывают интересы бизнеса или финансовые дела. Чаще обычного приходится менять планы, это выбивает вас из колеи.



Близнецы

Благоприятный плодотворный день. Трудности не исключены, но вы обращаете внимание не на них, а на возможности, которые открываются. Это дает шанс достичь большого успеха. Будет шанс укрепить существующие деловые связи и найти новых союзников. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, а вскоре к тому же появятся новые идеи, которые захочется как можно скорее воплотить в жизнь.



Рак

В начале дня возможны досадные недоразумения, мелкие неприятные происшествия. Часто они огорчают вас, заставляют нервничать и волноваться, но в глубине души вы знаете, что проблемы не так уж серьезны. А вот позже могут возникнуть уже более значительные трудности. Чтобы преодолеть их, придется потрудиться. Не исключено, что вам потребуется помощь. Обращаться за ней лучше к старым знакомым: они поймут вас правильно и сделают все, что нужно.



Лев

Вы энергичны и решительны, готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей. Это дает шанс добиться больших успехов. Можно действовать в одиночку: сейчас вы способны обойтись без поддержки, не нуждаетесь ни в одобрении, ни в советах. Полезно обращать внимание на мелкие детали. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль.





Дева

День трудный. Вы это почувствуете уже с самого утра, но сдаваться не захотите – и правильно сделаете. Проявите твердость духа, будьте настойчивы и не отказывайтесь от задуманного; так вы добьетесь даже большего, чем ожидали. Может потребоваться поддержка. Вы ее получите, хоть и не сразу.



Весы

Начало дня будет противоречивым и непростым. Старайтесь не строить иллюзий и не ожидать слишком многого; к сожалению, быстро добиться заметных успехов едва ли удастся. Позже станет ясно, что мешает двигаться вперед, и вы начнете искать способ устранить преграды со своего пути.



Скорпион

Начало дня благоприятно. Именно это время стоит использовать для достижения важных целей. Хорошо пройдут деловые и личные встречи, вам удастся о многом договориться с людьми, к которым раньше не получалось найти подход.



Стрелец

Начало дня будет благоприятным. Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, замечаете все детали, можете правильно оценить ситуацию. Это подходящее время для того, чтобы строить планы и принимать важные решения. Можно обсудить свои идеи с единомышленниками.



Козерог

Очень удачный день для работы, обсуждения и решения деловых вопросов. Не исключены предложения, от которых не захочется отказываться. Возможно начало сотрудничества, которое принесет вам не только прибыль, но и новые знания, а также полезные знакомства.



Водолей

Сложный день. Вы ожидаете от него многого, но выясняется, что многие надежды были напрасны. Не отчаивайтесь: вскоре откроются новые возможности, и вы наверняка сумеете ими воспользоваться.









Рыбы

Благоприятна первая половина дня. Она отлично подходит для того, чтобы заняться чем-то необычным и новым. Будет возможность получить информацию, которая вскоре пригодится, а также познакомиться с людьми, у которых вы многому научитесь.





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