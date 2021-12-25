Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

10:28, 25 дек 2021

Проявите осторожность, и вы сможете избежать многих проблем. Вечером будет возможность пообщаться с людьми, которых вы давно не видели. Вероятны интересные предложения. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День не самый плодотворный, зато спокойный. Можно вернуться к делам, начатым раньше, получить ответы на интересующие вас вопросы. Маловероятны какие-то кардинальные перемены к лучшему, но в целом дела идут неплохо, и жаловаться вам почти не на что.



Телец

Вы и сами сохраняете хорошее настроение, и окружающим не позволяете унывать. Трудности сегодня могут возникнуть, но они совсем не так серьезны, как кому-то может показаться. Ваш оптимизм заразителен. Люди, уставшие от собственного мрачного взгляда на вещи, тянутся к вам и стараются следовать вашему примеру.



Близнецы

Вы много делаете для других, стараетесь помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, не можете спокойно смотреть на несправедливость. Ваши порывы благородны, но вы тратите много душевных сил, переживая о том, чего не можете изменить.



Рак

Преобладает влияние позитивных тенденций, серьезные проблемы едва ли возникнут. Вы искренне интересуетесь всем новым, стараетесь получить максимум полезной информации, перенять чужой опыт. Много возможностей открывает середина дня. От вас в это время потребуются решительность и уверенность в своих силах. Проявите их в нужный момент – и вы положите начало переменам к лучшему.



Лев

Начало дня благоприятно. В это время будет возможность сделать то, что давно было запланировано, решить какие-то вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Можно договориться с единомышленниками о совместных действиях. Благодаря поддержке союзников вы добьетесь успеха там, где не могли на него даже рассчитывать.





Дева

Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Окружающие часто понимают вас с полуслова, поэтому не приходится тратить много времени на объяснения. Вероятно начало плодотворного сотрудничества. Не исключены и знакомства, которые получат приятное продолжение – скорее всего, романтическое.



Весы

День сложный. Эмоциональный фон нестабилен, стоит хоть чему-то пойти не так, и вы теряете равновесие, начинаете нервничать. Некоторые представители знака под влиянием момента совершат поступки, о которых вскоре пожалеют. Вам чаще обычного нужна поддержка, но даже просто услышать слова одобрения удается не всегда.



Скорпион

Вы очень подозрительны и едва ли не в каждом видите тайного врага. Это очень обижает тех, кто желает вам только хорошего – например, старых друзей или других близких людей. Старайтесь не реагировать остро на критические замечания. Лучше просто пропускать их мимо ушей, чем долго обдумывать, надеясь обнаружить здравое зерно.



Стрелец

Раздражают суета и беспорядок, царящие вокруг, но избежать их не удается, даже если вы очень стараетесь. Иногда кажется, что окружающие заключили какое-то тайное соглашение о том, что будут весь день выводить вас из равновесия и сбивать с толку. Эмоции порой бывают очень сильны, под их влиянием вы можете вести себя почти агрессивно. Полезно побыть наедине с собой.



Козерог

Все складывается очень хорошо. Стоит вам только о чем-то задуматься, поставить перед собой новую цель, и становится ясно, что именно нужно сделать, чтобы очень быстро получить нужный результат. Возможны денежные поступления. Не исключено, что вам вернут давние долги или заплатят за какую-то работу, которую вы выполнили раньше.



Водолей

Начало дня благоприятно и подходит для важных дел. Можно использовать это время и для планирования: вы правильно оцениваете и свои силы, и ситуацию в целом, понимаете, на чью помощь можно рассчитывать. Не исключены встречи, которые повлекут за собой большие перемены в вашей личной жизни.









Рыбы

Отличный день для общения, и делового, и дружеского. Вы способны ко многим найти подход. Особенно легко это сделать, когда вас не сковывают формальности и можно позволить себе небольшое отступление от официальных правил, например, легкую иронию или забавную шутку.





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