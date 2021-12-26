Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

13:18, 26 дек 2021

Будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях, в последнее время складывавшихся напряженно. Вы с уважением относитесь к чужим интересам, окружающие это замечают. Вероятны интересные предложения. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Проявите самообладание с утра: давать волю эмоциям в это время крайне нежелательно. В остальном день благоприятен. Вам удастся решить многие задачи, справиться с делами, которые еще совсем недавно казались слишком сложными. Пригодится то, чему вы успели научиться в последнее время.



Телец

Начало дня будет непростым и беспокойным. В это время вам придется много внимания уделить чужим делам. Иногда из-за них нужно будет отложить реализацию собственных планов; в такие моменты вы можете очень сердиться. Следите за тем, чтобы жертвами вашего гнева не стали люди, которые вам дороги.



Близнецы

Любые важные вопросы нужно обсуждать в первой половине дня. Это касается и работы, и личных отношений. Чем позже вы начинаете вести серьезные разговоры, тем выше вероятность, что они закончатся спорами, достичь компромисса не удастся, и участники будут обижены друг на друга.



Рак

Беспокойный день, приносящий новые задачи и смелые планы. У вас появляется много новых интересов и увлечений. Однако вы пытаетесь успеть все, объять необъятное, а зря – нужно сосредоточиться на самом важном, остальное может подождать.



Лев

Не все идет хорошо, но ситуация изменится к лучшему, если вы не станете отчаиваться и будете продолжать двигаться в выбранном направлении. Придется проявить настойчивость, чтобы достичь нужных результатов. А общение с окружающими потребует твердости. Вам придется защищаться от нападок, давать отпор тем, кто попытается навязать вам свою волю или злоупотребить вашей добротой.





Дева

Какие-то трудности могут возникнуть, но все же преобладать будет влияние позитивных тенденций. Можно ставить перед собой новые цели, браться за сложные дела; вам во многом сопутствует удача. Важно не спешить, особенно если вы действуете в одиночку. Изучите ситуацию и постарайтесь минимизировать риски.



Весы

День беспокойный, непростой, но назвать его безнадежно плохим все же нельзя. Определенно будут удачные моменты, но вопрос в том, сумеете ли вы этим воспользоваться. Одним представителям знака не хватает решительности, другие предпочитают не действовать, а ждать у моря погоды, третьи слишком много сомневаются в себе.



Скорпион

Неплохой день. Вы во многих делах можете достичь успеха. Часто в этом помогает обаяние. Вы нравитесь людям, поэтому они охотно исполняют ваши просьбы, поддерживают многие начинания, ищут способ вас порадовать. Но иногда доброжелательность окружающих выходит за рамки здравого смысла, и вам приходится отстаивать свое право хоть какие-то решения принимать самостоятельно.



Стрелец

Благоприятный день, плодотворный и интересный. Дел много, и часто они непросты, но вы не жалуетесь, потому что хорошо знаете, ради чего трудитесь. Даже у тех, кто обычно склонен лениться и откладывать все на потом, сегодня не возникает проблем с мотивацией.



Козерог

Если у вас на этот день большие планы, приступайте к их реализации с самого утра. Если вы отложите что-то на потом, то рискуете так никогда к этому и не вернуться. Это касается и обсуждения важных вопросов. И деловые, и личные встречи гораздо лучше проходят до обеда, чем после.



Водолей

Сложный день. Вы стараетесь сохранять оптимизм, но удается это не всегда. Часто ситуация выходит из-под контроля, вы теряетесь, чувствуете себя совершенно беспомощными. Некоторые представители знака говорят и делают то, о чем позже придется пожалеть.









Рыбы

Начало дня будет легким, приятным и интересным. В это время можно узнать много нового, познакомиться с интересными людьми, добиться успеха в важном деле. Даже если что-то не получается, вы не расстраиваетесь, потому что точно знаете, что обязательно достигнете нужного результата чуть позже.





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