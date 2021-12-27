Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 27 дек 2021

Зачем терзать себя бесполезными и пустыми переживаниями? Время — ваш союзник. Научитесь спокойно реагировать на события, происходящие вокруг. Равномерно распределяйте периоды отдыха и активной работы. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День сложится неплохо, если вы предпочтете не действовать самостоятельно, а объединиться с теми, кто стремится к тем же целям. В трудные моменты поддерживают люди, которым самим пришлось преодолеть немало преград. Именно они помогают делом, обходясь без критических замечаний и подробного разбора ваших ошибок. Если есть возможность, то постарайтесь сегодня найти время для отдыха. Возьмите отгул.



Телец

Сегодня вы быстро повысите уровень своей квалификации. Вы виртуозно делитесь своими знаниями и опытом, прекрасно активизируется деловое партнерство. Благодаря взаимовыгодным договорам, вы сможете расширить свои партнерские связи. Вторая половина дня сулит вам борьбу и препятствия.



Близнецы

Настроение меняется чаще, чем обычно, причем иногда вы и сами не понимаете почему. Постарайтесь сосредоточиться на полезных делах. Вы почувствуете себя гораздо лучше, когда добьетесь первых успехов – а случится это совсем скоро. Будет возможность пообщаться со старыми друзьями, они порадуют хорошими новостями.



Рак

День благоприятен для сделок и покупок, в том числе незапланированных. Но важно не рисковать, выбирать надежные варианты. Стоит прислушаться к советам тех, чей опыт больше вашего. Благодаря таким подсказкам вы не совершите досадных ошибок. Могут появиться новые идеи, касающиеся работы, бизнеса, профессионального развития. Пока лучше никому о них не рассказывать: поддержат вас вряд ли, а вот раскритиковать могут. Во второй половине дня потребуют внимания семейные дела. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете рады.



Лев

День будет благоприятным для любых важных дел. Вы блестяще справляетесь с решением сложных задач, отстаиваете свои интересы, если возникают разногласия. Нетрудно будет найти единомышленников или заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Весьма благоприятна и финансовая картина, можно добиться увеличения доходов. В течение всего дня у вас будет невероятный пик активности. Но большую часть дел и важных мероприятий распределите на начало дня.





Дева

День складывается очень гармонично. Вам удается добиться неплохих результатов, прикладывая минимальные усилия. А уж если вы захотите потрудиться, то добьетесь очень многого. День отлично подходит для решения любых творческих задач. Вы на многие вещи смотрите не так, как другие, не боитесь дать волю фантазии. Возможны новые знакомства. Вы легко завоевываете симпатии и наверняка не будете обделены вниманием.



Весы

День приносит много интересных событий. Реагировать на происходящие изменения нужно очень быстро, времени на размышления у вас практически нет. Именно поэтому нужно прислушиваться к подсказкам интуиции: они помогают не тратить время на сбор и анализ информации. Первая половина дня запомнится финансовым успехом, ростом доходов.



Скорпион

Подумайте о прошлом, постарайтесь проанализировать свои ошибки. День хорош тем, что позволяет сделать правильные выводы, расстаться с иллюзиями, определиться с планами на будущее. Сегодня день от вас потребует молниеносной мобилизации энергетических сил. К вечеру вы будете истощены морально и физически. Но так как день экономически удачен, результаты вложений вас порадуют. Восполните энергетический баланс помогут занятия активным спортом и правильно сбалансированное питание.



Стрелец

Вашей активности сегодня нет равных, и поэтому вы блестяще справитесь со своими профессиональными обязанностями. Старайтесь быть вежливее со своими коллегами, ведь не всем могут работать в вашем быстром ритме. Звезды обращают ваше внимание на водные виды спорта. Вода успокаивает нервы и приводит в тонус уставшее тело. Для процедур подойдет контрастная ванна с отварами трав или поход в бассейн.



Козерог

Подходящий день для того, чтобы проявить гибкость и дипломатические таланты. Вам предстоит иметь дело с очень разными людьми, и нужно постараться каждого из них привлечь на свою сторону. События могут складываться не совсем так, как вы ожидали, но в любом случае из них удастся извлечь пользу. У некоторых Козерогов появятся новые источники дохода. Вторая половина дня благоприятна для покупок и сделок. Интуиция поможет выбрать из нескольких возможностей самую выгодную.



Водолей

Ожидается сложная обстановка на работе, но благодаря вашей коммуникабельности, вы сможете уладить все нестыковки. Вторая половина дня будет сопровождаться легкой усталостью, но в целом день принесет много полезного. Склонность Водолеев к простудным заболеваниям очень велика. Чтобы не заболеть, необходимы умеренные активные нагрузки, спокойное состояние духа, полноценный отдых.









Рыбы

Вы можете позволить себе немного здорового эгоизма: он не будет лишним ни в работе, ни в личной жизни. Удастся найти неожиданный выход из затруднительного положения, причем такой, который понравится и вам, и окружающим. Ваши необычные решения и точные наблюдения многим понравятся.





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