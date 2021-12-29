Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:12, 29 дек 2021

Могут неожиданно появиться новые идеи, не исключены настоящие озарения. Некоторые Овны расстанутся с заблуждениями, которые мешали им двигаться вперед. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Чем лучше вы понимаете, чего хотите добиться, тем удачнее складывается день. Постарайтесь с самого утра определиться с планом действий и расставить приоритеты. Потом достаточно будет просто не отвлекаться на мелочи и не позволять окружающим сбить вас с толку. Чьи-то советы сегодня вряд ли будут вам полезны, да и времени ждать их не будет: принимать решения придется быстро.



Телец

Вы не переживаете из-за мелочей, и правильно делаете. Со стороны может казаться, что вас вообще ничто не волнует, кроме собственного успеха. Производить такое впечатление очень полезно: любители исполнять свои желания за чужой счет понимают, что от вас ничего не добьешься, и предпочитают держаться подальше.



Близнецы

Вы легко находите общий язык с людьми, быстро завязываете знакомства, на многих производите хорошее впечатление. Возможно начало и дружбы, и сотрудничества, и нового романа – все будет зависеть только от вашего собственного желания.



Рак

Отличный спокойный день. Ни с кем не нужно спорить, да и не о чем: окружающие соглашаются даже с самыми провокационными вашими высказываниями, поддерживают смелые идеи и вообще ведут себя хорошо. Полезно будет отложить дела на потом и отдохнуть. Это заметно прибавит вам бодрости и поднимет настроение. Если такой возможности нет, постарайтесь хотя бы решение самых сложных проблем поручить кому-нибудь другому.



Лев

Этот день подходит для важных разговоров. Их можно вести на любые темы – и деловые, и личные. Вас правильно поймут, во многом поддержат, за что-нибудь похвалят. Однако не расслабляйтесь. Вторая половина дня, скорее всего, потребует от вас если не героических усилий, то вполне усердного труда. Цель стоит того, чтобы постараться. Добившись ее, вы получите очередной повод гордиться собой.





Дева

Изобретайте. Сегодня проверенные методы неэффективны, а протоптанные пути не ведут к цели. Нужно искать нечто совершенно новое, и для этого у вас есть все необходимое: знания, опыт и фантазия. Может немного не хватать храбрости, но рядом будут люди, которые вас подбодрят и вдохновят.



Весы

Прислушайтесь к подсказкам интуиции: они ведут вас прямо к цели. Окружающие же, наоборот, могут сбивать с пути, сами того не желая, а также вводить в заблуждение и просто отвлекать бесконечными разговорами. В середине дня придется вспомнить о прошлом – это поможет не повторить ошибок, быстро принять верное решение.



Скорпион

Сегодня вам будет особенно трудно контролировать свои порывы. Постарайтесь все же направить энергию в мирное русло – тогда у вас будет шанс достичь больших успехов. Избегайте необдуманных поступков, особенно в первой половине дня, когда эмоциональный фон будет особенно напряженным.



Стрелец

Многое будет зависеть от того, кто вас окружает. Больше общайтесь с оптимистами или хотя бы с теми, кто видит жизнь не в самом мрачном свете. Именно благодаря таким людям вы даже в трудные моменты будете чувствовать себя неплохо, не растеряетесь и примете верные решения.



Козерог

Меньше беспокойтесь и внимательнее наблюдайте за всем, что происходит вокруг. Сегодня во многом можно преуспеть, просто оказавшись в нужный момент в нужном месте и обратившись именно к тому человеку, который принимает важные решения. Лучше не рисковать деньгами, особенно своими: есть риск небольших, но очень обидных потерь.



Водолей

Не торопитесь что-то менять. В первую очередь это касается личных отношений: тут высока вероятность, что о совершенном поступке или сгоряча сказанных словах вскоре придется пожалеть. Но и в других сферах осторожность желательна. Подумайте дважды, прежде чем от чего-то отказываться, разрывать старые связи или брать на себя новые обязательства. Не все решения, которые сейчас кажутся верными, на самом деле таковы.









Рыбы

Сегодня вы разбираетесь в людях несколько хуже, чем обычно. Помните об этом, отправляясь на встречи с потенциальными деловыми партнерами или договариваясь о чем-то с новыми знакомыми. Вы рискуете стать пешкой в чужой игре или пострадать от действий мошенников, если будете слишком доверчивы. В остальном день благоприятен.





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