Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:13, 30 дек 2021

Постарайтесь не ссориться со старыми знакомыми: если они на что-то обидятся, наладить отношения до конца года вряд ли удастся. Возможно, вам придется из-за сегодняшних событий скорректировать свои планы на ближайшие дни. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Что бы вы ни планировали, помните: можно добиться отличных результатов. Но важно правильно выбрать союзников, потому что от них будет зависеть едва ли не больше, чем от вас. Лучше всего отдать предпочтение людям, с которыми вы уже имели дело. Остальные, к сожалению, могут разочаровать.



Телец

Вы легко принимаете решения, но мало задумываетесь о том, какие последствия они могут иметь. Часто из-за этого страдают окружающие, да и вы можете испытывать чувство вины за то, что испортили кому-то если не жизнь в целом, то хотя бы настроение. Лучше не спешить и дать себе немного времени на то, чтобы изучить ситуацию и все обдумать. Вы обязательно поймете, как нужно поступить, чтобы всем было хорошо.



Близнецы

Отличный день для общения, особенно профессионального. Рабочие вопросы можно обсуждать и в деловой обстановке, и в неформальной. Это никак не отразится на результате: в любом случае будет найдено решение, которое устроит всех. Часто вас ведет к цели интуиция. В таких случаях окружающие могут не понимать мотивов ваших поступков. Лучше не тратить время на объяснения: вскоре и так станет ясно, что вы действовали правильно.



Рак

Этот день стоит провести с людьми, которые близки вам по духу. Во-первых, это будет очень приятно, во-вторых, позволит избежать многих пустых переживаний и напрасных волнений. Будет возможность о многом поговорить. Поделившись своими проблемами, вы почувствуете, что стали гораздо увереннее и готовы двигаться дальше.



Лев

Подходящий день для того, чтобы восстановить старые связи. Это касается и личной сферы, и деловых отношений. Иногда вам даже инициативу проявлять не придется: достаточно будет не отвергать того, кто сделает первый шаг к сближению. Будет возможность исправить ошибки, которые вы допустили раньше. Это может быть непростым делом, но сил лучше не жалеть: справившись с ним, вы почувствуете себя гораздо лучше.





Дева

Сейчас вы можете позволить себе отдохнуть и расслабиться, отложить дела на потом и просто хорошо провести время. Возможно, вас пригласят на какие-то светские мероприятия. Не отказывайтесь: будет шанс познакомиться с интересными людьми или узнать что-то новое. Во второй половине дня полезно заниматься планированием, в том числе долгосрочным. Вам будет гораздо проще, чем обычно, определиться с целями и понять, что и когда нужно делать, чтобы достичь их.



Весы

Легко добиться успехов. Вы, однако, понимаете, что большинство из них – не ваша заслуга, а результат удачного стечения обстоятельств. Но не стоит недооценивать свои достижения, и тем более – отказываться от награды за них. Наступил благоприятный момент для того, чтобы поговорить о будущем с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни. Не стесняйтесь задавать вопросы: вы получите честные ответы.



Скорпион

Не перетруждайтесь. В этот день лучше не проверять организм на прочность, избегать серьезных нагрузок и вообще беречь себя. Если есть возможность поручить все утомительные дела кому-нибудь другому, стоит поступить именно так. Если нет – подумайте, что можно отложить на потом. Во второй половине дня лучше не отправляться в долгие поездки, они не принесут ничего, кроме утомления.



Стрелец

Вы очень требовательны к окружающим, а к себе весьма снисходительны. Попробуйте несколько сместить акценты, это заметно облегчит жизнь и вам, и тем, кому сегодня предстоит иметь с вами дело. Не исключено, что придется заниматься какими-то скучными, однообразными, но при этом требующими внимания и сосредоточенности делами. Вряд ли удастся переключиться на что-то интересное, пока вы их не закончите.



Козерог

Отличный день для общения с друзьями и членами семьи, а также романтического свидания. Вас радует возможность провести время с дорогими людьми, вы не скупитесь на добрые слова и приятные сюрпризы. Несколько хуже обстоит дело с работой и другими полезными делами: сосредоточиться будет трудно.



Водолей

Вас могут критиковать, причем часто незаслуженно. Относитесь к замечаниям философски, даже если вам совершенно ясно, что в них нет и тени правды. Спорить сейчас все равно бессмысленно. Пройдет немного времени, и станет ясно, что вы все сделали правильно.









Рыбы

Вы делаете совсем не то, чего от вас ожидают, и это многих огорчает. Возможно, в ваших поступках маловато логики, но они все же приводят вас к цели. Будет шанс успешно завершить дело, которому вы в уходящем году отдали много сил. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, когда поставите в нем финальную точку.





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