Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

13:56, 31 дек 2021

Возможны какие-то приятные сюрпризы, удачные совпадения, но важнее всего ваша реакция на происходящее. Вы искренне радуетесь любым пустякам, и вскоре окружающие начинают делать то же. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

День складывается хорошо: вы чувствуете поддержку звезд, могут сбыться давние желания. Не исключены и настоящие чудеса – такие, о которых вы мечтали в детстве. Стоит повидаться со старыми знакомыми, поговорить с близкими людьми: это будет приятно, к тому же удастся прояснить какие-то неоднозначные моменты. Можно наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.



Телец

Вам многое дается легко. Самое приятное заключается в том, что вы добиваетесь успеха именно там, где он особенно важен. День отлично подходит для того, чтобы строить планы, поскольку сейчас вы способны абсолютно все учесть, продумать и предусмотреть.



Близнецы

Старайтесь меньше мечтать и фантазировать, больше думать о реальном положении дел. Этот день хорошо подходит для решения практических задач, в том числе таких, над которыми вы долго ломали голову. Некоторые Близнецы поймут, что сами усложнили себе жизнь, и быстро исправят все допущенные ошибки.



Рак

День приносит массу переживаний и волнений. Кажется, что нужно очень многое успеть, поэтому вы торопитесь и нервничаете. Но если сделать паузу и постараться успокоиться, станет ясно, что не все дела так уж важны, что-то можно безболезненно отложить на потом.



Лев

Вы настроены миролюбиво и предпочли бы ни с кем не спорить. Но совершенно избежать разногласий, скорее всего, не удастся. Вас часто выручает чувство юмора: вряд ли что-то может сгладить острые углы лучше, чем хорошая шутка.





Дева

Лучше не вести серьезных разговоров, день к этому не располагает. Гораздо лучше он подходит для того, чтобы самостоятельно заниматься каким-то интересным делом, размышлять о будущем или мысленно возвращаться к ситуациям недавнего прошлого. У вас будет возможность разобраться в себе, понять, какие чувства вы на самом деле испытываете и почему. После этого станет гораздо проще находить общий язык с окружающими.



Весы

День приносит массу новых задач, требующих немедленного решения. К счастью, вы готовы действовать быстро и легко со всем справитесь. Не всегда удается правильно понять окружающих, но к конфликтам это не приводит. Дело ограничится забавными недоразумениями, происшествиями, о которых вы еще долго будете со смехом вспоминать.



Скорпион

Подходящий для общения день, вы хорошо понимаете всех, с кем имеете дело. Возможны новые знакомства. Они будут совершенно неожиданными, и поначалу вы растеряетесь, не сразу поймете, как себя вести и что говорить. Но это не помешает вам произвести благоприятное впечатление. Возможны романтические увлечения. Новые отношения будут развиваться стремительно.



Стрелец

Осторожнее с деньгами: они у вас сегодня не задерживаются. Вы склонны делать спонтанные покупки, приобретать то, что вряд ли пригодится вам или вашим близким. Лучше не связывать себя обязательствами, не подписывать важных документов. Даже себе не стоит что-то обещать, если вы не уверены, что сможете сдержать слово.



Козерог

Хочется перемен, и порой вы торопите события, как будто стремитесь быстрее прожить этот день. А зря, ведь он может подарить немало приятных моментов. Например, даст возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре; никто не вспомнит о старых обидах и претензиях.



Водолей

День может принести совершенно неожиданные события. Не исключено, что именно сегодня вы примете решение, которое изменит вашу жизнь на ближайшие несколько лет. В любых сложных ситуациях полагайтесь на интуицию: она вовремя подскажет, что нужно сказать или сделать.









Рыбы

День будет довольно беспокойным. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется. Вы пытаетесь сохранить равновесие или по крайней мере не показывать окружающим, что утратили его. Важно не торопиться с решениями, особенно если они касаются деловой сферы.





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