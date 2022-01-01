Гороскоп на сегодня, 1 января 2022 года, для всех знаков зодиака

09:23, 01 янв 2022

Сегодня, 1 января, звезды предвещают большие перемены, которые значительно отразятся на вашей дальнейшей жизни. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овны

Возможна повышенная усталость, эмоциональность, впечатлительность. Рекомендуется заниматься не трудными домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.



Тельцы

Звезды советуют Тельцу быть оптимистичным и доброжелательным с людьми, а так же не отказываться от приглашений пойти в гости и от души развлечься.



Близнецы

День символизирует начало нового жизненного цикла. Возможно, вы полностью откроетесь навстречу новому этапу своей жизни. Все дела лучше отложить на следующую неделю.



Раки

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота родных и близких людей. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и общения с коллегами.



Львы

Льву предстоит приложить немало сил, чтобы проявить себя, как в мелкой работе, так и в масштабных творческих проектах. Вас могут пригласить в приятную поездку, а так же сообщить сногсшибательную новость.





Девы

Начало года окажется для многих периодом ярких эмоций, сильных страстей, острых ощущений. Возможно, к вам вернется прежняя любовь.



Весы

Беритесь за новые задачи, расширяйте поле деятельности. Не перекладывайте свои обязанности на других людей и не совершайте поступков, которые могут огорчить близких.



Скорпионы

Отличный день для Скорпиона, который планировал купить подарки близким людям. Гороскоп рекомендует заняться финансовыми проблемами, чтобы они не затянулись на долгие месяцы.



Стрельцы

Вполне вероятно, что для вас этот день может быть излишне суетливым, поскольку многочисленные, постоянно изменяющиеся обстоятельства и новые идеи не позволят сидеть без дела, наслаждаясь тихими радостями.



Козероги

Удастся добиться хороших результатов, как в профессиональном, так и в личном плане. Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел.



Водолеи

У Водолея будет столько вопросов к самому себе, что он решит уединиться и обдумать прожитые дни. 1 января необходимо провести на природе, особенно, если погода к этому располагает.









Рыбы

В начале нового года возможны самые неожиданные события. И это замечательно, потому что помимо новогодних подарков Рыбы получат еще и много-много маленьких сюрпризов от судьбы.





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