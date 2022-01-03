Гороскоп на сегодня, 3 января 2022 года, для всех знаков зодиака

11:12, 03 янв 2022

Возможны удивительные совпадения, неожиданные и очень приятные события. Вторая половина дня щедра на сюрпризы, которые вам понравятся. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овны

Благоприятный день для общения. Вам легко находить общий язык с окружающими. Вы даже малознакомых людей часто понимаете с полуслова. Возможны приятные знакомства, а также встречи с теми, кого вы давно не видели.



Тельцы

Благоприятный день для учебы, работы и важных дел. Вам многое удается отлично, практически всем начинаниям сопутствует удача. Можно осуществить то, что было давно задумано; скорее всего, в этом помогут друзья или другие близкие люди. Появляются хорошие идеи, стоит обсудить их с теми, кому вы доверяете.



Близнецы

Первая половина дня необыкновенно щедра на хорошие идеи. Конечно, не всегда их можно сразу воплотить в жизнь. Скорее всего, придется немного подождать, прежде чем взяться за осуществление задуманного. Пока же можно посоветоваться с друзьями и другими людьми, мнению которых вы доверяете.



Раки

Отдохните. Это не лучший день для того, чтобы браться за какие-то сложные дела, воплощать в жизнь грандиозные планы. Сейчас стоит восстановить силы, и физические, и душевные, подумать, чем вы можете порадовать себя и близких. Можно попробовать что-то новое, яркие впечатления вдохновят вас.



Львы

Легкий удачный день. Появляется много отличных идей. Среди них есть и такие, которые можно реализовать немедленно. Не тратьте время напрасно, начинайте действовать. Все получится, звезды готовы поддержать ваши самые смелые начинания. Возможны приятные встречи, в том числе незапланированные.





Девы

Легкий, благоприятный и вдохновляющий день. Он щедр на приятные встречи, удачные совпадения. Вы с энтузиазмом беретесь за все новое, быстро учитесь и добиваетесь в них первых успехов. Некоторые представители знака неожиданно догадаются о том, как решить вопросы, тревожившие их в прошлом году.



Весы

День щедр на интересные планы. Появляются отличные идеи, реализовать которые вы сможете в ближайшие дни. Полезно придумывать что-то новое, импровизировать, искать применение талантам. Многим вашим экспериментам сопутствует удача. К любым делам вы подходите творчески, и это очень нравится окружающим. В желающих помочь вам или просто составить компанию не будет недостатка.



Скорпионы

Отличный день для общения. Вы легко находите новых друзей и получаете массу удовольствия от встреч со старыми. Весело проходят какие-то импровизированные вечеринки, и даже простая прогулка может превратиться в увлекательное приключение. Окружающие не остаются равнодушными к вашему обаянию, кто-то может влюбиться с первого взгляда.



Стрельцы

Благоприятный плодотворный день, хорошо подходящий для творческих занятий и дел, позволяющих проявить фантазию. Вы с удовольствием экспериментируете, придумываете что-то новое, получаете массу удовольствия от реализации своих идей. Окружающие охотно предлагают помощь, поддерживают многие ваши начинания.



Козероги

Удачный день; влияние позитивных тенденций будет сильным. Вы хорошо ладите с людьми, можете о многом договориться и со старыми знакомыми, и с новыми. Будет возможность поговорить о том, что давно вас интересовало, обсудить идеи и планы, которыми вы прежде ни с кем не делились. Некоторые представители знака найдут ответы на вопросы, тревожившие их в прошлом году.



Водолеи

Отличный день для общения. Вы легко ладите с окружающими, быстро договариваетесь даже с тем, с кем прежде часто ссорились. Отношения, раньше складывавшиеся напряженно, становятся более гармоничными, и это, безусловно, ваша заслуга. Могут напомнить о себе старые знакомые, вы повидаетесь с людьми, по которым давно скучали. Не исключено начало удивительной романтической истории.









Рыбы

Благоприятный день. Тревожиться особенно не о чем, звезды на вашей стороне, можно рассчитывать на их поддержку. Не исключены удачные совпадения, какие-то события, которые положат начало переменам к лучшему. Вы внимательны, ничего не упускаете из виду, стараетесь использовать любую возможность, чтобы сделать то, что задумали.





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