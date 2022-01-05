Гороскоп на сегодня, 5 января 2022 года, для всех знаков зодиака

10:18, 05 янв 2022

Сегодняшний день благоприятен для решения финансовых вопросов. Сделки будут заключаться выгодные, а договора будут крепкими и прибыльными. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Овны, для многих вы — образец для подражания. Сегодня ваши близкие могут нуждаться в том, чтобы вы были капитаном корабля или лучом света. Помните, вы уже имеете подобный опыт и для вас не составит труда направить людей на нужный путь. Не отказывайте в помощи.

Если вы не всегда хорошо ладили с детьми, то сегодня посмотрите на малышей в совершенно новом свете. Игра с ними может быть не такой уж плохой идеей. Примечание для родителей, борющихся со своими детьми: отпустите необходимость изменить их и примите их такими, какие они есть.



Телец

Урожай не появится на земле, которая не была подготовлена, вспахана и на которую не были брошены семена. Таким же образом, вы не можете испытать новое начало, когда есть часть вас, которая не желает отпустить то, что уже послужило своей цели. Направьте свою внутреннюю энергию в будущее, Тельцы. Окунитесь в процесс творческого разрушения. Простой ритуал, который поможет вам в этом путешествии: составьте список вещей, от которых вам нужно избавиться, и предложите лист пламени. Когда вы будете это делать, визуализируйте застойную энергию, высвобождаемую в космос.



Близнецы

Близнецы, вы — реинкарнация богини, которая танцует с Луной и обладает сверхъестественной способностью говорить о существовании. Воссоединитесь со своей священной стороной. Разбудите свою силу через искусство, танец, поэзию и другие творческие практики. Ритуалы самообслуживания также будут сегодня в центре внимания. Сделайте себе ритуальную ванну с вашими любимыми эфирными маслами и кристаллами. PS: Хороший способ снять стресс — это визуализировать, как ваши проблемы смываются.



Рак

Сегодня звезды призывают вас сделать шаг назад и пересмотреть свое личное пространство. Вы сожалеете об отказе попросившему у вас помощи? Часто ли вы говорите «да», когда ваша голова кричит «нет»? Ваше время и энергия священны, Раки. Помните о том, как вы решаете использовать свои ресурсы. Помните, этот разговор не о других людях. Речь идет о нереальных ожиданиях, которыми мы терзаем сами себя.



Лев

Свет любви к себе ослепляет окружающих! Это то, что отличает королев от обычных людей. Помните, иногда все работает наизнанку. Любить себя необходимо, но нужно не забывать о том, что иногда такая любовь может перерасти в высокомерие и вы и не успеете заменить, как останетесь в одиночестве. Попробуйте сегодня провести время с близкими или друзьями, одарите их своим теплом — вы получите в несколько раз больше в ответ.





Дева

Девы, в минувшем году вам пришлось многое пережить, было и хорошее, и не очень. Но в этом году вам необходимо настроиться на позитивный лад, и не позволять страхам затуманить свой разум. Помните, что мысли имеют свойство материализовываться, а значит в зависимости от позитивности и чистоты наших помыслов будет строиться и окружающая реальность. Обратите внимание на тех, кто был с вами близок в прошлом году, поблагодарите их и постарайтесь отплатить добром на добро.



Весы

Мы не всегда осознаем благословения, предлагаемые нам Вселенной. Иногда на нашем пути возникают испытания и несчастья внешнего мира. В других случаях это наше собственное невежество. В любом случае, опыт научил вас тому, что нужно, Весы. Теперь пришло время снять чувство вины, когда вы выражаете благодарность. Что будет, то будет, верно? Если вы все еще сталкиваетесь с эмоциональной болью, отдайтесь воле Вселенной. В моменты уязвимости вы найдете свои силы.



Скорпион

Вещи и люди не всегда бывают идеальными. Но разве это плохо? Вселенная готова осчастливить вас даром исцеления. Сегодня вы способны дарить красоту окружающему миру. Необходимо только поверить в собственные силы. У некоторых из вас сегодня произойдут небольшие изменения в жизни. Не бойтесь меняться и менять мир вокруг себя. Прислушайтесь к тому, что говорит вам мудрый человек внутри вас.

Стрелец

Действительно ли можно понять, что означают приливы и отливы жизни, пока они не сдались потокам океана? Считайте, что это день «пляжный». Звезды призывают вас соединиться с естественным водоемом, который обещает быть глубоко преобразующим опытом. Не имеете возможности выбраться на природу? Плавание в бассейне или ритуальная ванна обеспечат именно ту терапию, которая вам нужна в данный момент.



Козерог

Если у вас есть друг, который испытывают трудности, что вы ему скажете? Время применить мудрый совет и к собственной жизни, Козероги. Клише, как оно есть, ответы, которые вы ищете, уже внутри вас. Вы позволили драме помешать исполнению вашей священной цели? Вселенная просит вас прекратить откладывать и проверить вещи из вашего списка дел. И помните, что лучше сделать хорошо, чем не сделать, но подумать, каким это могло бы быть идеальным.



Водолей

Снимите маску, и вы увидите, как к вам потянутся окружающие. Что обещает этот день? Много приключений. Знакомство с новыми людьми принесет массу положительных впечатлений. Расскажите им о том, что заботит вас в последнее время и существует большая вероятность, что вы услышите ценный совет в ответ.









Рыбы

Верный способ упустить счастье: постоянно говорить себе, что оно временное, и что хорошие вещи можно отнять у вас в любой момент. Наши негативные мысли порой убивают всю веру в себя. Рыбы, вы действительно этого хотите? Вселенная хочет, чтобы вы жили в мире гармонии и любви. Не подведите ее.





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